吉林食药监原局长疫苗事件风口被诉 被指私欲膨胀

原标题：吉林省食药监原局长疫苗事件风口被公诉，纪委指其私欲膨胀
围绕疫苗安全的舆论风波备受关注之际，吉林省食药监局原局长被提起公诉。
据《长春日报》旗下微信公众号“长春政事儿”消息，7月26日，吉林省食品药品监督管理局原党组书记、局长崔洪海（正厅级）涉嫌受贿罪一案，由长春市人民检察院向长春市中级人民法院提起公诉。
长春市人民检察院起诉书指控：被告人崔洪海利用职务便利，为他人谋取利益，非法收受他人财物，依法应当以受贿罪追究其刑事责任。
事实上，崔洪海早在2017年8月就已落马。宣告落马之时，崔洪海已经调任东北中小企业信用再担保股份有限公司党委书记、董事长，不过崔洪海仅在这一职位上工作了半年左右时间，在此之前他已在吉林省食品安全领域工作多年，并从2013年7月开始就一直担任吉林省食品药品监督管理局（省食品药品安全委员会办公室）党组书记、局长（主任）。
中央纪委网站在引述吉林省纪委关于崔洪海被查的消息时，除了写明其东北中小企业信用再担保股份有限公司党委书记、董事长的职务之外，也提到了其之前担任的省食品药品监督管理局（省食品药品安全委员会办公室）原党组书记、局长（主任）职务。
根据吉林省纪委的消息，经查，崔洪海严重违反国家法律法规规定，利用职务上的便利，为他人在企业经营、承揽工程等方面谋取利益并收受财物，涉嫌受贿犯罪。
纪检部门在点评崔洪海案件时表示，崔洪海身为党员领导干部，理想信念丧失，法纪观念淡漠，私欲膨胀，以权谋私，严重违反党的纪律，并涉嫌犯罪，其行为性质恶劣，情节严重，应予严肃处理。
依据《中国共产党纪律处分条例》等有关规定，经吉林省纪委常委会议研究并报吉林省委常委会议审议，决定给予崔洪海开除党籍处分，由吉林省监察厅报请吉林省政府批准给予其开除公职处分；将其涉嫌犯罪问题移送司法机关依法处理。
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