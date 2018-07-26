吉林食药监原局长疫苗事件风口被诉 被指私欲膨胀

原标题：吉林省食药监原局长疫苗事件风口被公诉，纪委指其私欲膨胀

围绕疫苗安全的舆论风波备受关注之际，吉林省食药监局原局长被提起公诉。

据《长春日报》旗下微信公众号“长春政事儿”消息，7月26日，吉林省食品药品监督管理局原党组书记、局长崔洪海（正厅级）涉嫌受贿罪一案，由长春市人民检察院向长春市中级人民法院提起公诉。

长春市人民检察院起诉书指控：被告人崔洪海利用职务便利，为他人谋取利益，非法收受他人财物，依法应当以受贿罪追究其刑事责任。

事实上，崔洪海早在2017年8月就已落马。宣告落马之时，崔洪海已经调任东北中小企业信用再担保股份有限公司党委书记、董事长，不过崔洪海仅在这一职位上工作了半年左右时间，在此之前他已在吉林省食品安全领域工作多年，并从2013年7月开始就一直担任吉林省食品药品监督管理局（省食品药品安全委员会办公室）党组书记、局长（主任）。

中央纪委网站在引述吉林省纪委关于崔洪海被查的消息时，除了写明其东北中小企业信用再担保股份有限公司党委书记、董事长的职务之外，也提到了其之前担任的省食品药品监督管理局（省食品药品安全委员会办公室）原党组书记、局长（主任）职务。

根据吉林省纪委的消息，经查，崔洪海严重违反国家法律法规规定，利用职务上的便利，为他人在企业经营、承揽工程等方面谋取利益并收受财物，涉嫌受贿犯罪。

纪检部门在点评崔洪海案件时表示，崔洪海身为党员领导干部，理想信念丧失，法纪观念淡漠，私欲膨胀，以权谋私，严重违反党的纪律，并涉嫌犯罪，其行为性质恶劣，情节严重，应予严肃处理。

依据《中国共产党纪律处分条例》等有关规定，经吉林省纪委常委会议研究并报吉林省委常委会议审议，决定给予崔洪海开除党籍处分，由吉林省监察厅报请吉林省政府批准给予其开除公职处分；将其涉嫌犯罪问题移送司法机关依法处理。

相关新闻

官方表态

习近平对疫苗案作出指示：一查到底 坚守安全底线

李克强批示疫苗事件：突破道德底线 须给人民交代

关于长生生物疫苗事件 证监会也出手了

山东省长龚正主持召开专题会：全面排查疫苗各环节

各地回应

问题疫苗流向何处？逾20省份回应

河北百白破疫苗补种：超十万名儿童已接种后续疫苗

重庆：将与鲁冀两省同步开展补种百白破疫苗工作

山东疾控：长生生物不合格百白破疫苗已接种24万支

重庆：伪劣百白破疫苗已接种177142支 涉142343人

涉事药企

警方对长春长生立案调查 董事长和4名高管被带走

疫苗“女王”高俊芳跌落

长生生物被证监会立案调查 医药板块领跌市场

长生生物6亿销售费用的秘密：行贿多地官员

热点追问

武汉生物涉多起贿赂案 员工售疫苗行贿送钱送手机

武汉生物40万支不合格疫苗卖重庆河北 至今无回应

问题疫苗涉事企业被罚后 为何仍多次中标政府采购

劣质疫苗咋上市？三大百白破疫苗供应商都曾不合格

劣质疫苗事件掀起轩然大波 看看各国如何严加监管

媒体评论

经济观察网：疫苗事件 怎样才算是明明白白的交代

央视：疫苗事件带给我们的三个沉重的思考

新华社：对于问题疫苗 相关部门必须要一查到底

央视：这种一罚了之的监管 究竟作用几何？

长生生物被曝疫苗造假 五大官媒集体痛批

责任编辑：余鹏飞