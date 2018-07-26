原标题：国防部证实接收S-400防空导弹取得阶段性成果

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[环球时报-环球网报道 记者郭媛丹]针对俄军事外交消息人士称，中国已完成了接收俄提供的首外S-400防空导弹系统团工作 26日在国防部例行记者会上，国防部新闻发言人任国强表示，中俄之间是全面战略协作伙伴关系，有很好的军地合作，已经取得阶段性成果，目前正在按计划顺利推进。

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