原标题：国防部证实连云港的“未爆炸弹”是训练故障弹

[环球时报-环球网报道 记者郭媛丹]针对连云港海事局发布的未爆炸弹事件，26日在国防部例行记者会上，国防部新闻发言人任国强证实，这是海军在例行训练中沉入海底的故障弹。

7月18日，连云港海事局微信公号“连云港海事”发布通告称， 连云港附近海域存在未爆炸弹，请过往船舶避让相关水域航行。

通告称，“据报，在连云港附近海域存在未爆炸弹，概位：34°54′04.8″N/120°14′00″E，附近水深23-25m。为保障航行安全，请过往船舶避让相关水域航行。如收到解除另行通告！”

对此，任国强介绍，根据了解，近日海军在连云港附近海域举行例行训练，一枚故障弹沉入海底。经过专家核实该故障弹已经失效，海军正在组织清理该故障弹，清理完毕后，海事部门会发出公告。

责任编辑：张玉