原标题：国防部证实连云港的“未爆炸弹”是训练故障弹
[环球时报-环球网报道 记者郭媛丹]针对连云港海事局发布的未爆炸弹事件，26日在国防部例行记者会上，国防部新闻发言人任国强证实，这是海军在例行训练中沉入海底的故障弹。
7月18日，连云港海事局微信公号“连云港海事”发布通告称， 连云港附近海域存在未爆炸弹，请过往船舶避让相关水域航行。
通告称，“据报，在连云港附近海域存在未爆炸弹，概位：34°54′04.8″N/120°14′00″E，附近水深23-25m。为保障航行安全，请过往船舶避让相关水域航行。如收到解除另行通告！”
对此，任国强介绍，根据了解，近日海军在连云港附近海域举行例行训练，一枚故障弹沉入海底。经过专家核实该故障弹已经失效，海军正在组织清理该故障弹，清理完毕后，海事部门会发出公告。
新浪新闻公众号
更多猛料！欢迎扫描左方二维码关注新浪新闻官方微信（xinlang-xinwen）
推荐新闻
- 【 新闻 】 美向农民提供120亿美元补偿 中方回应
- 【 军事 】 出鞘：中印舰载机部队为何发展方向不...
- 【 财经 】 国航乘客亲述急降12分钟:至今没有道歉
- 【 体育 】 足协杯比埃拉补时救主 国安点球8-7上...
- 【 娱乐 】 胡彦斌否认复合后现身节目彩排表情严...
- 【 科技 】 火星发现首个地下湖泊，但不适宜生命
- 【 教育 】 部分虚假大学斩草未除根 还建了贴吧
新浪新闻意见反馈留言板 400-690-0000 欢迎批评指正
违法和不良信息举报电话：010-62675637
举报邮箱：jubao@vip.sina.com
Copyright © 1996-2018 SINA Corporation
All Rights Reserved 新浪公司 版权所有