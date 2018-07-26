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军校招生遇冷？国防部辟谣：请看权威信息

军校招生遇冷？国防部辟谣：请看权威信息
2018年07月26日 15:31 环球网
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　　原标题：军校招生遇冷？国防部辟谣：请看权威信息

　　[环球时报-环球网报道 记者郭媛丹]针对近一段时间网传军校招生遇冷，26日在国防部例行记者会上，新闻发言人任国强予以辟谣。他说，今年报考军校人数稳中有升，大批学子将加入解放军行列，建议大家关心权威信息。

　　日前，湖南一家媒体发布了一则师范院校和军校在该省征集志愿的消息，文中指出：湖南省军校本科计划（男）征集志愿缺额18人，军校本科计划（女）征集志愿缺额3人。随后，多个自媒体以此为论据，宣传“湖南娃都不愿当军官了”“军校招生在湖南乃至全国遇冷”。

责任编辑：张玉

国防部军校辟谣
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