国防部:中国尼泊尔年内将在中国举行反恐联合训练

原标题：国防部答澎湃：中国尼泊尔年内将在中国举行反恐联合训练

7月26日下午，在国防部例行记者会上，国防部新闻局副局长、国防部新闻发言人任国强大校回答澎湃新闻记者提问。

澎湃新闻：我们了解到，中国国防部邀请50个非洲国家和非盟防务部门、军队代表参加了于6月26日至7月10日在北京举行的首届中非防务安全论坛。请问你对这次论坛怎么评价？

任国强：中非从来都是命运共同体，为了贯彻落实习主席和非洲领导人的重要共识，中国国防部成功举办了首届中非防务安全论坛。这次论坛有三个特点：一是凝聚了共同构建中非命运共同体的普遍共识，50个非洲国家和非盟高级代表都认同人类命运共同体的理念。二是表达了共同维护非洲地区和平安全的积极意愿，为新时代中非防务安全合作开了好头。三是展示了中非加强防务安全合作的广阔前景，探讨深化务实合作的途径及领域。

澎湃新闻：此外，据印度媒体近日援引尼泊尔军队方面消息指出，代号为“萨加玛塔友谊-2”的中尼军事演习初步定于今年9月17日开始在中国成都举行。请问有没有可以提供的相关信息？

任国强：根据两军交往计划，中尼已经确定将于年内将在中国举行反恐联合训练，关于联训的具体安排双方还在协商之中。

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