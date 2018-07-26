全国扫黄打非办公布1批网络“扫黄打非”大案要案

原标题：全国“扫黄打非”办公布一批网络“扫黄打非”大案要案

新华社北京7月26日电（史竞男、胡梦雪）今年以来，各地“扫黄打非”部门针对网上淫秽色情信息频发、高发态势积极采取行动，坚决依法严打违法犯罪行为，成功侦破了一批网络涉黄大案要案。全国“扫黄打非”办公室26日向社会公布“净网”“护苗”行动新一批典型案件。

——浙江宁海“4.24”利用微信打赏平台传播淫秽物品牟利案。今年4月，宁波市宁海县公安局立案侦查有人代理“旺旺”微信视频打赏平台涉嫌传播淫秽物品牟利。经查，今年1月以来，湛某某等四人合伙出资开发微信视频打赏平台，招收代理商并收集淫秽视频供其推广。经查，涉案金额1000余万元、淫秽视频6万余部，其中包括大量涉幼女淫秽视频。目前，公安机关已刑拘6人，案件在进一步侦办中。

——浙江嵊州“2.11”特大网络平台传播淫秽物品牟利案。今年2月，嵊州市警方根据举报线索，将“心动打赏平台”代理钟某成功抓获，并于3月下旬在江西上饶将该网络平台的经营组织人员一网打尽，抓获李某某等12名犯罪嫌疑人。经查，钟某负责上传色情视频，平台转为收费链接后，再将链接发送至各微信群中，吸引网民点击观看，所获利润与平台运营方二八分成。该网络平台日最高盈利近50万元，支付宝涉案金额近3000万元。目前，12名犯罪嫌疑人被刑拘，该案移送检察机关。

——四川广元“3.05”传播淫秽物品案。今年3月，广元市青川县公安局接举报，有人出售一款名为“新视界”的APP软件观看淫秽色情视频进行牟利。经查，该软件伪装成正规的视频播放软件，购买者按照卖家提供的密码进入“福利区”，可在线观看包含大量儿童色情内容的10万余部淫秽视频。软件下载量达10万余次。5月8日，专案组成功抓获王某、张某某等5人，目前已有3人移送检察机关。

——四川绵阳“长生网络科技公司”非法利用信息网络案。今年6月，四川省绵阳市公安机关打掉一个打着网络科技公司幌子，为犯罪分子搭建违法网站并提供技术运维牟利的犯罪团伙。该团伙先后建立、运维色情网站12个、淫秽表演（聚合）平台1个、赌博网站若干个。目前，公安机关抓获犯罪嫌疑人3名，关闭涉案网站35个，扣押涉案赃款208万元。

——安徽淮南“神马影院网”传播淫秽物品牟利案。今年5月，淮南市公安局治安支队查获一起网站传播淫秽视频案。经查，代某某通过网上购买域名方式创办“神马影院网”，采集复制其他淫秽网站上的低俗、色情、淫秽视频，以伦理片、福利视频、经典片等形式呈现和更新，通过广告联盟每日获利1000余元。代某某非法牟利20余万元。6月9日，代某某在吉林省长春市落网。

——湖北襄阳“萌动动漫”网传播淫秽物品牟利案。汤某某创建“萌动动漫”网站，2015年开始发布、上传淫秽图片视频文件，采取收费注册会员方式提供下载服务。杨某某明知网站涉黄仍参与网站管理，发布淫秽游戏12个、淫秽视频23部。截至案发，网站注册人员约15000人，淫秽视频、图片累计点击率37940次、下载637次，获利14099元。近期，谷城县人民法院分别判处汤某某、杨某某有期徒刑1年6个月、6个月并处罚金。

——陕西咸阳“6.11”跨国组织淫秽表演案。今年年初，咸阳市公安局秦岭分局发现，大量网民手机下载安装“一直爱”“维密”视频直播APP软件，注册会员后购买虚拟钻石观看直播表演。经查，上述直播平台均由女主播或“夫妻”进行淫秽色情表演。运营团伙组织严密、分工明确、按约定比例分配非法所得。直播平台有注册会员30万人，涉案人员50余名。6月11日，4名女性主播、2名主播管理人员、2名运营管理人员先后落网。目前，已有14人被刑拘，案件在进一步侦办中。

——河北衡水提某某网络传播淫秽物品牟利案。今年1月，衡水冀州市公安局侦破一起网络传播淫秽物品案，提某某等3名犯罪嫌疑人被抓获。经查，2016年3月，提某某等通过租赁境外服务器等方式开设两个淫秽网站，上传淫秽视频供购买观看。两个网站共有注册会员46万余人，仅“终点站踩踏”网站就有淫秽视频上万部，通过会员收费获利205万元。涉案人员48人，涉及全国16个省市。目前39名犯罪嫌疑人已移送检察机关审查起诉。

——上海长宁区“小公举直播”等APP传播淫秽视频案。今年1月，长宁公安分局治安支队网络巡查发现“小公举”“小仙女”“蜜汁”“葫芦”等9个涉黄直播平台APP。经查，包括未成年人、外籍主播在内的近千名女主播涉嫌从事淫秽表演、传播淫秽视频。专案组共梳理重点涉黄主播100余人。截至4月，已成功抓捕平台开设者、“家族长”“女主播”等15人，查实涉案金额60余万元。目前，8名犯罪嫌疑人已移送检察机关。

——山东济宁“12·15”直播平台制作传播淫秽物品牟利案。去年底，济宁市“扫黄打非”部门发现2名济宁籍主播文某、楚某先后在“浅深”“6播”等12个直播平台从事传播淫秽物品牟利活动。经查，上述平台高峰期约有近百名主播同时在线，每个主播观看会员多至数千人。目前，公安部门共刑拘15人，查实涉案直播平台12家，注册会员200余万人，涉案金额数千万元。

责任编辑：张玉