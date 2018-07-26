中国让澳方担心?美国务卿：南太国家最后会选美国

原标题：中国影响力让澳大利亚担心？美国务卿：南太国家最后会选美国

[文/观察者网 谷智轩]本周二，美国国务卿迈克•蓬佩奥（Mike Pompeo）在与澳大利亚外交部长朱莉•毕晓普（Julie Bishop）会谈后称，他有信心南太平洋国家会选择美国作为伙伴，而不是中国。

据美媒7月25日报道，7月23日至24日，美国和澳大利亚在加利福尼亚州旧金山举行了2018年度外长与防长双边会谈。

从左至右：佩恩，毕晓普，蓬佩奥，马蒂斯。图自蓬佩奥推特

会谈结束后的联合记者会上，来自澳大利亚的一名记者提问时说，澳大利亚外长毕晓普最近对中国在南太平洋地区拓展战略和经济影响力表示忧虑，美国国务卿如何看这个问题，美国又会采取什么措施。

蓬佩奥回应离不开“中国威胁论”。据《澳大利亚人报》消息，他称中国对一个自由而开放的南太平洋，乃至整个印度洋-太平洋地区“造成了威胁”。

“任何人都不应该低估美国对这片地区的持续性承诺，”蓬佩奥说，“我认为，南太平洋地区就像世界上绝大多数地方一样，明白把美国作为盟友的重大意义，因为美国数十年来都在推行民主价值观。”

他还补充道，“美国这样一个伙伴给友邦带来的尊严，是其他国家无法给予的。时间会证明这一点。”

7月24日，美澳双方外长和防长在联合记者会上。图自蓬佩奥推特

据路透社报道，美国国防部长詹姆斯•马蒂斯（James Mattis）与澳大利亚国防部长马丽斯•佩恩（Marise Payne）也进行了多场对话。

马蒂斯表示，美澳都认为有必要建立一个自由而开放的太平洋地区，“在这个地区，无论大国还是小国的领土完整、主权和自决权都会得到尊重。”

双方发表的联合声明称，要共同“建立一个开放、包容、繁荣且讲规则的印度洋-太平洋区域。”

马蒂斯和佩恩还签署了一份备忘录，计划共同开发软件，以应对网络和其他安全威胁。

此外，美媒消息称，美澳外长与防长四位部长级官员在过去两天的磋商中重申了两国在军事领域的密切合作，包括派美军人员参与澳大利亚军队跟南太平洋岛国的互动。澳大利亚军队将在今年下半年访问瓦努阿图、斐济、汤加、萨摩亚、所罗门群岛和巴布亚新几内亚等南太平洋岛国，并与当地的军人展开各项互动和军事演练。

蓬佩奥和马蒂斯在总结两天的会议时，用“坚若磐石”来形容美澳同盟。

蓬佩奥说，“美国和澳大利亚都知道，我们可以相互依赖。”

马蒂斯补充道，“在印度洋-太平洋区域，美国和澳大利亚会说到做到。”

“后院”失守了？

历史上，南太一些岛国在二战时曾是太平洋战场的重镇。二战结束后，作为美国势力范围的一部分，南太地区的管理基本由澳大利亚和新西兰来帮助美国实现。

就在上月底，澳大利亚向南太岛国瓦努阿图承诺，将帮助其加强网络安全能力。作为回应，瓦努阿图同意与澳大利亚谈判签署一项安全条约。

多家外媒分析认为，澳大利亚此举是为了对抗中国。

毕晓普上月把南太平洋地区形容为“澳大利亚的地盘”。在“他们的地盘”上，中国的一举一动都被视为威胁，挑动着他们的神经。

今年4月，有澳媒爆料称，中国正谋划在瓦努阿图建立军事基地。中瓦双方都表示澳媒的消息是空穴来风。

中国外交部发言人耿爽更是少见地用英语回应道，“一句话，fake news（假新闻）！”

瓦努阿图外交部长拉尔夫•雷根瓦努（Ralph Regenvanu）也表示，澳媒的假消息令他很不高兴。

今年11月将在巴布亚新几内亚举行的中国-南太岛国峰会，进一步加剧了澳大利亚和新西兰对“中国威胁”的焦虑之情。

然而，他们真的有必要那么紧张吗？

美澳同盟过虑了

香港《南华早报》昨日撰文表示，中国-南太岛国峰会不应该引起恐慌，而是会引导人们思考如何更好地发展地区经济、基础设施和民生。

澳大利亚和新西兰一直以来都冷落南太地区，直到今年，面对中国援助的显著增加，他们才开始增加在该地区的投入。

中国在太平洋地区的投资。图自FT

澳方更是将中国的援助项目贴上“无用”的标签，指责这些项目让一些南太岛国背上无力偿还的债务，像汤加、萨摩亚和瓦努阿图就欠了中国很多钱。

文章指出，中国不应该受到上述指责，那些国家从来没有被迫与中国签订合同。这种援助更不应该被忽视，有无数的例子表明公路、政府大楼、机场、港口和体育场馆等基础设施是如何改善社会的。

对于澳新等美国盟友鼓吹的中国在南太地区的“威胁”，中国现代国际关系研究院南太平洋研究室主任郭春梅在接受《参考消息》采访时做出了分析。

她认为，南太岛国之前很长时间都远离人们视线，但近年来中国在这一地区逐步加强存在，某种程度上刺激了像美国、澳大利亚、日本这些传统势力的神经。但随着中国实力的增长，经贸、人文都在走出去，因此在南太的存在增强也是自身发展到目前程度的一个必然现象。西方国家焦虑感如此之强，折射了对中国发展壮大的心理不适应。他们想保住在“后院”的影响力但却有心无力，为获得国内支持必须找一个冠冕堂皇的理由，中国的出现正好给他们竖了个“靶子”。在这方面，中国其实有点无故“躺枪”的意味。

责任编辑：吴金明