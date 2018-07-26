原标题：新任云南省纪委书记冯志礼出任省监委代主任

冯志礼

陆俊华调任国务院副秘书长后，其在云南的职缺陆续由冯志礼填补。

据云南省纪委监委网站消息，7月26日，根据云南省人民代表大会常务委员会主任会议提名，经云南省第十三届人民代表大会常务委员会第四次会议通过，任命冯志礼为云南省监察委员会副主任，决定冯志礼为云南省监察委员会代理主任。

此前，据《云南日报》微信公众号7月17日发布的消息，近日，中共中央批准：冯志礼同志任中共云南省委委员、常委和省纪委书记。陆俊华同志不再担任中共云南省委常委、委员和省纪委书记职务。

公开简历显示，冯志礼，男，汉族，1962年12月生，浙江绍兴人，1982年12月加入中国共产党，1983年8月参加工作，温州师范学院政治教育专业毕业，大专学历。

冯志礼仕途起步于家乡温州，曾任共青团温州市委书记，洞头县委副书记、县长，洞头县委书记，温州市副市长。2011年，冯志礼调任嘉兴市委副书记，次年又调任浙江省委统战部副部长。

2016年年底，冯志礼接替王永康出任浙江省委统战部部长。2017年6月，冯志礼跻身浙江省委常委，一个月后调入国土资源部，担任部党组成员、中央纪委驻国土资源部纪检组组长。

本轮机构改革后，冯志礼履新自然资源部党组成员、中央纪委驻自然资源部纪检组组长。此外，他还是十九届中央纪委委员。

上个月下旬，原任云南省委常委、省纪委书记、监委主任的陆俊华已回京任职，履新国务院副秘书长。加上此次冯志礼“空降”云南，在中央和云南省之间完成了一次副部级干部的人事交流。

责任编辑：吴金明