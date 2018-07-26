穿布鞋没架子 这名原省委常委被评为影帝级老戏骨

原标题：藏新衣穿旧衣、骑车上班不吃肉……官场“戏精”们演哪出

“无论走到哪里，他总是把 ‘乘客’、‘廉政’挂在嘴边，以至于在不少职工眼里，他是一个低调、朴实、勤廉的领导。但在背地里，他却违规享受高标准接待，吃山珍海味，受贿财物折合人民币550余万元。”

7月26日，《中国纪检监察报》点名批评了天津公交集团原党委书记、董事长于秉华，称他是双面人，是官场里的“戏精”。

澎湃新闻（www.thepaper.cn）记者梳理发现，“戏精”贪官不在少数，上演的戏码也花样繁出。山东省委原常委、济南市委原书记王敏更是被评为“影帝级”的老戏骨。

新衣藏衣柜 出门穿旧衣

一直以来，在领导、同事、亲友面前，广西贺州市人民政府原副市长毛绍烈都是一副朴素模样。

“他的皮带太旧了，表面都裂成四五截。”一位与毛绍烈相熟的领导曾说，夏天常见他穿一双塑料凉鞋，很难看出有领导“范儿”。平日里，毛绍烈所穿的衣服大多也都是旧的。

然而，让人万万没想到的是，这位看似清廉的官员，背地里却疯狂敛财16年，受贿“胃口”海量。据办案人员称，从数千元的“红包”至百万元的巨额贿赂，毛绍烈都一概收入囊中。

澎湃新闻记者了解，毛绍烈会把别人赠送或新买的西装放在衣柜里，外出时就挑陈旧便宜的衣服穿。一身朴素旧衣竟然成了他上演违法乱纪大戏的戏服。

此外，据《检察日报》报道，不论在哪里执政，毛绍烈都没有传出过桃色新闻，表现出一副正人君子、不近女色的形象。可案发后毛绍烈却交代，他当上领导后，权欲色欲同时膨胀，先后与十多个女性保持不正当男女关系。

折叠自行车成演戏道具

2016年10月17日，河北保定中级人民法院以受贿罪、巨额财产来源不明罪判处国家能源局煤炭司原副司长魏鹏远死缓。检察机关在魏鹏远的一处房子里当场搜出2亿多元的现金。该案也成为新中国成立以来，检察机关一次起获赃款现金数额最大的案件。

据央视报道，当时专案组协调中国银行保定分行的十多名工作人员、五台点钞机分两批次赶赴现场参与清点赃款，经过14个小时的连续工作，一台点钞机当场烧坏。

以往人们的印象中，魏鹏远一直都很低调，不仅穿着朴素，每天还都是骑着一辆折叠自行车上下班。

然而讽刺的是，检察官在调查中发现，事实上魏鹏远有一辆奥迪车，但他从来都不停放在单位，而是把自行车折叠在奥迪车里，每天停好奥迪后再蹬着自行车来上班，以便扮演好自己的清官角色。

从不吃肉近乎吝啬，受贿额却破纪录

“我从不浪费一分钱财物，饭菜能吃饱就行，看到别人挥霍浪费心里就难受。”吐鲁番世行办原主任、地区水利局原局长曹培武出身贫苦，生活节俭已经近乎吝啬，甚至超出了常人的合理程度。

新疆阜康市检察院反贪局局长张璐也说过，曹培武是非常节俭的一个人，身上穿的棉布背心是他刚刚参加工作时买的，已经30年了还在穿，舍不得换掉，平时一日三餐也很简单，从来不吃肉。

然而谁能想到，他竟能和贪腐联系在一起。

据财经网报道，2014年8月，检察机关接到曹培武涉嫌受贿线索，曹培武受贿案东窗事发。新疆阜康市检察院反贪局接到昌吉州检察院交办的曹培武涉嫌受贿犯罪线索指令。同年9月3日，曹培武涉嫌受贿罪被批准逮捕。经查证，曹培武利用职务便利，非法收受他人贿赂共计251万余元，曾在项目中单次受贿百万，破了新疆有史以来单次受贿最大金额。

台上正义凌然，高调反腐求监督

说到官场上的两面派“戏精”，就不得不提山东省委原常委、济南市委原书记王敏这个演技派。落马后，王敏述说了自己贪腐堕落的心路历程，“台上一套，台下一套，说一套，做一套；人前是人，人后是鬼。”

《检察风云》杂志曾报道，在同学心中，王敏是一位仗义、大方的朋友，身居高位却没有架子。王敏在和老同学们交流中从不看重金钱。中央八项规定颁布后，王敏更加低调，赴宴时常穿着布鞋，和同学回忆当年的糗事。

“一个干部，能成长到局级，不容易，大家都不愿他犯错误、挨处分，但一旦犯了错误，谁都管不了，有纪律在那儿放着！”澎湃新闻记者注意到，王敏曾在多场合高调谈反腐。当地人都认为他干净、干事，有很浓的“为民情结”。

此外，道貌岸然会演戏的还有广东省委原常委、广州市委原书记万庆良，在落马前，他曾在台上正气凛然地说：“请大家从监督我开始，决不插手任何土地、工程、项目、国有资产、招投标，决不利用自己的权力为亲友、为他人牟取私利，决不追求特权、追求享受。”

责任编辑：吴金明