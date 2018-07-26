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外媒称美日澳“预演与中国作战” 国防部回应

外媒称美日澳“预演与中国作战” 国防部回应
2018年07月26日 19:16 中国新闻网
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　　原标题：外媒称美日澳“预演与中国作战” 国防部回应

任国强。图片来源：国防部网站。任国强。图片来源：国防部网站。

　　中新网7月26日电 国防部新闻发言人任国强今日表示，中方一贯主张，有关国家间的军事合作应该有利于地区和平稳定，不应该针对其他国家。

　　在今日的国防部例行记者会上，有记者问：前不久，美日澳三国在环太演习实弹科目中，把已经退役25年、排水量5100吨的“拉辛号”登陆舰当作靶舰击沉。演习视频曝光后，有外媒认为这是“与中国作战的预演”。请问中方对此有何评价？

　　任国强对此回应，我们注意到有关报道。中方一贯主张，有关国家间的军事合作应该有利于地区和平稳定，不应该针对其他国家。

责任编辑：张玉

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