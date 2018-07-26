美前防长称美台军事合作空间大 国防部：停止挑衅

原标题：美前防长称美台军事合作空间大 国防部：停止挑衅行动

任国强。图片来源：国防部网站。

中新网7月26日电 国防部新闻发言人任国强今日在回应美国前防长涉台言论时表示，我们要求美方恪守一个中国原则和中美三个联合公报规定，停止发表不负责任言论，停止采取挑衅性行动。台湾方面应认清形势，放弃“台独”幻想和对抗思维。

在今日的国防部例行记者会上，有记者问：美国前国防部长卡特近日在台湾发表演讲时表示，台湾在美国印太战略中扮演重要角色，美台军事合作有很大空间。请问对此有何评论？

任国强对此回应，我们注意到有关报道。我要重申和强调的是，台湾是中国的一部分，台湾问题事关中国的主权和领土完整，是中美关系中最重要、最敏感的核心问题。我们坚决反对任何国家与台湾开展任何形式的官方往来和军事联系，我们要求美方恪守一个中国原则和中美三个联合公报规定，停止发表不负责任言论，停止采取挑衅性行动，以免损害中美两国两军关系和台海和平稳定。

任国强表示，挟洋自重没有出路。台湾方面应认清形势，放弃“台独”幻想和对抗思维，多做有利于两岸关系改善和发展的事情。中国人民解放军将采取一切必要措施，坚定捍卫国家主权和领土完整，坚定捍卫台海和平稳定。

责任编辑：张玉