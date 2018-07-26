交通运输部：不能纵容非法经营来缓解“打车难”

原标题：严查网约车导致打车难？交通部：合法合规是底线，望理性看待

频繁降雨天气下，北京等地“打车难”问题再度凸显。中新网近日报道，有网约车平台相关人员表示，这一波“打车难”主要还是因为最近在严查网约车，此外司机拉活无动力的另一个原因是：符合要求的车跑网约车有点“账划不来”。

7月26日，交通运输部新闻发言人吴春耕在例行新闻发布会上指出，打车难问题涉及出租车行业改革。他表示，总的来看，经过两年时间的出租车行业改革，网约车的发展得到了鼓励和规范，服务水平不断提高，为公众出行提供了一个全新的选择。在改革当中，确实也出现了一些问题，由于近期的降雨天气，打车需求增加，使得大家对打车难的问题更加关注。

7月23日，新华网发表评论称，需要明确的是，“严打”并非要遏制网约车的发展，其主要目的是将非法运营的企业与车辆清出市场。对于“打车难”，不能纵容非法经营来缓解，而是要多措并举，合力解决。

吴春耕引用上述评论观点认为，打车难问题不能孤立来看，也无法靠单一方式来解决，应将其置于城市综合交通、立体交通体系和生态宜居城市建设系统中综合考虑，统筹安排。打车难并不等于出行难，我们还可以通过公共交通等其他方式达到出行的目的，希望大家理性来看待这个问题。

吴春耕介绍，近期，各地按照改革总体部署，在鼓励网约车发展的同时，也在逐步采取措施，加强管理。部分网约车经营者和乘车人员未获得经营许可从事非法营运，扰乱市场秩序，存在很大隐患，也出现了一些极端的案例。

“对于网约车市场，我们一再呼吁依法合规经营是前提，任何企业都不能触及扰乱市场秩序、维护城市安全和乘客合法权益的底线。网约车经营者都要取得合法许可，确保合法资质，确保注册和实际运行的信息一致。各个地方也确实在加快网约车合规化、合法化的进程，加大了对各类违法违规行为的查处力度。”

“防止不合规的企业车辆和人员进入行业，守住底线，也是为了保证乘客出行的合法权益。”他说。

澎湃新闻注意到，今年四五月间，交通运输部微信公号曾连续发表近十篇评论文章，呼吁网约车企业要合法诚信经营、要“脱虚向实”，并要加强监管。

之后多地开展了网约车整治行动。例如，今年5月，广州市交通部门集中力量在市内多个区域开展网约车市场专项整治行动，同时约谈了滴滴出行等网约车平台公司；福州市出台了多项举措规范网约车运营和监管，要求各网约车平台公司即日起逐一核查现有车辆和驾驶员等；深圳自6月1日开展网约车专项整治行动，查处重点包括平台未取得《网络预约出租汽车经营许可证》擅自从事或者变相从事网约车经营活动等；7月1日，《北京市查处非法客运若干规定》实施首日，北京市交通执法总队展开打击非法客运专项行动，从早上8时30分到10时30分，仅北京站西落客区内一处，就查出包括“黑巡游”、“黑网约车”在内的“黑出租车”共5辆……

6月5日，交通运输部、中央网信办、工业和信息化部、公安部、中国人民银行、税务总局和国家市场监督管理总局等七部门联合印发《关于加强网络预约出租汽车行业事中事后联合监管有关工作的通知》，建立健全事中事后联合监管机制，明确联合监管工作流程。

吴春耕在发布会上谈到，深化出租车改革不断提高服务质量是发展的方向，下一步，交通运输部将会同有关部门继续强化运用综合措施，将这次改革进行到底，坚定不移地推进网约车规范化进程，明确网约车联网和驾驶员合规化进度表，加强网约车的合规发展，持续推进巡游车的转型升级，提高巡游车服务水平。同时要建立完善新业态协同监管部际联席会议机制，加强协调配合，形成监管合力，共同促进交通运输新业态规范发展，让大家体验更好的出行服务。

责任编辑：吴金明