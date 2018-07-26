杜家毫在长沙第一干休所看望慰问老红军老干部

原标题：杜家毫在省军区长沙第一干休所看望慰问老红军老干部

“没有你们当年的浴血奋战，就没有我们今天的幸福生活”

杜家毫在省军区长沙第一干休所看望慰问老红军老干部

7月26日，省委书记杜家毫来到省军区长沙第一干休所，看望慰问离退休老红军、老干部。图为杜家毫与离休老干部郭琦亲切交谈。

杜家毫与部分老红军、老干部座谈。以上图片均为湖南日报·华声在线记者 罗新国 摄

华声在线7月26日讯（湖南日报·华声在线记者 贺佳）八一建军节即将到来之际，省委书记杜家毫今天来到省军区长沙第一干休所，看望慰问离退休老红军、老干部代表和老干部工作者，并代表省委、省政府、省军区和全省人民，向驻湘人民解放军指战员、武警部队官兵和民兵预备役人员致以节日的问候，向全省军队离退休干部、复员转业退伍军人、革命伤残军人和烈军属表示亲切慰问和衷心感谢。

省委常委、省委秘书长谢建辉，省委常委、省军区政委冯毅一同看望。

来到干休所，杜家毫一行走进离休老干部郭琦家中慰问。已有94岁高龄的郭老，看上去精神很不错。“看到您身体健朗、精神饱满，我们都十分高兴和欣慰。”握住郭老的双手，杜家毫首先向老人送上节日的问候和祝福，并细心搀扶老人落座休息。

郭老1924年出生于山东曹县一个贫苦农民家庭，1939年加入八路军，先后参加了抗日战争、解放战争，经历了锦州战役、天津战役等著名战役的战火考验，跟随着第四野战军从东北一直打到海南岛。郭老南征北战、戎马一生，曾4次负伤，最严重的一次，他在战斗中腹部被炮弹炸开，医生将他的肠子全部清洗、修补后才塞回去缝合。郭老生动地述说着当年的战斗故事和革命历史，大家的思绪迅速被拉回到那个战火纷飞的年代。杜家毫倾听后动容地说，如果没有许许多多像您一样的前辈在革命战争年代的舍生忘死、浴血奋战，就没有我们今天的幸福生活。您永远是我们学习的榜样。

临别时，杜家毫反复叮嘱有关部门和单位在生活起居、医疗等方面做好服务保障工作。

在干休所，杜家毫还与部分老红军、老干部座谈，感谢大家为革命建设和湖南各项事业发展作出的历史性贡献，并简要介绍了湖南当前经济社会发展特别是军民融合发展情况。杜家毫说，历史不能忘记，饮水更要思源。今天的事业是从昨天走过来的，湖南发展的军功章上浸润着老一辈革命军人的付出和心血。当前，无论是顺应全省人民对美好生活的向往、推动经济高质量发展，还是建设富饶美丽幸福新湖南，我们都面临着很多机遇，但要跨越的关口也不少，特别是三大攻坚战，战战都不轻松、都必须打赢打好。希望大家珍惜光荣历史、不忘革命初心、永葆政治本色，在身体条件允许的前提下，继续发扬政治优势、威望优势、经验优势，一如既往关心支持全省改革发展。

杜家毫强调，军队离退休老干部是党、国家和军队的宝贵财富。尊重老干部、做好老干部工作，是全党全军的优良传统，也是军地各方义不容辞的政治责任。全省军地各级各方面要切实把老干部工作摆上重要位置，传承红色基因，坚持政治上尊重、思想上关心、生活上照顾、精神上关怀，认真落实老干部的各项待遇，提供更加精准化、个性化、亲情化保障服务，让广大老红军、老干部安享晚年、益寿延年。

责任编辑：吴金明