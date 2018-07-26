B站在多个应用商店下架 此前曾被央视点名批评

原标题：B站在多个应用商店下架，此前曾被央视点名批评存在低俗内容

7月26日，有网友发现，哔哩哔哩弹幕网（即B站）在多个应用平台上遭到下架。

澎湃新闻记者发现，在小米应用商店、华为应用商店、腾讯应用宝、360手机助手等多个主流应用市场上已经无法搜到哔哩哔哩，不过在苹果的App Store上仍可检索到。

哔哩哔哩旗下的其他应用，包括直播应用bilibili Link则均可正常搜到。

截至发稿时，B站方面暂未回应下架原因。不过，在小米应用商店搜索哔哩哔哩时，会出现“哔哩哔哩因内部优化修改，修改完成后将恢复下载服务，带来不便，敬请谅解！”的提示。

或受下架消息影响，7月26日，B站（Nasdaq：Bili）盘前下跌超4%。

在小米应用商店已经无法搜索到B站

与B站同期“消失”在多个应用商店的，还有秒拍等视频应用。

7月20日，央视新闻报道称B站上的网络动漫作品存在令人担忧的低俗内容。央视报道称，B站上的动漫作品中，有些甚至涉及兄妹恋等乱伦内容，其中一些动漫作品有上百万甚至千万的播放量。在这则报道中，央视还指出，2017年00后最受欢迎的几个漫画app中，也可以搜到大量充斥着低俗的画面和情节的漫画作品，这些作品的人气都有几千万之高。

根据中国网络视听节目服务协会在2017年6月30日发布的《网络视听节目内容审核通则》，“网络视听节目中含有渲染淫秽色情和庸俗低级趣味、危害社会公德，对未成年人造成不良影响的内容或情节的，应予以剪截、删除后播出。”

7月21日，B站官方微博做出回应称，对于新闻的监督报道，“我们十分重视，于第一时间下架了疑似涉嫌有不良内容的视频，并启动复查。”

B站称，将进一步加强用户举报反馈机制，并对相关工作人员进行问责。 “为了更好的配合有关部门内容整顿工作，即日起我们将对站内内容展开全面清查，后续结果将陆续公示。 ”

今年3月28日，B站在美国纳斯达克上市。根据招股书，以ACG（动画、漫画、游戏）为核心的B站，如今每月有7750万活跃用户，每月付费用户达到250万。根据招股书，截至2017年底，B站用户群的81.7%是1990至2009年出生的人，这些用户的年龄在9岁至28岁之间。

B站在5月23日发布的2018年财年第一季度报告显示，截止到2018年3月31日的第一季度，B站的净营收为8.68亿元，较2017年同比增长105%，净亏损为5780万元，净亏损率为7%，较2017年净亏损缩窄。

在平台流量越来越大的情况下，对内容进行审核的技术和人力要求越来越高，如何有效地进行内容审核和引导，是平台“成长的烦恼”也是需要承担的责任。

不止是B站，此前包括抖音、快手在内的短视频平台也受到了有关部门和媒体的密集监督与关注。另外，在4月份，今日头条、凤凰新闻、网易新闻和天天快报四款新闻资讯类App被下架处理。

监管部门近来加大了对网上淫秽色情及低俗信息的打击力度。

7月25日，全国“扫黄打非”工作小组办公室联合国家网信办召集中宣部、工信部、公安部、文旅部、广电总局、国家新闻出版署等有关部门负责人就加大打击网上淫秽色情及低俗信息工作进行具体部署，研究制定相关措施、手段，明确下一步打击网上淫秽色情及低俗信息工作的重点任务安排。会议强调，打击网上淫秽色情和低俗信息是当前“扫黄打非”工作的重中之重。

责任编辑：吴金明