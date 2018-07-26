少数民族干部马学军包钢履新内蒙古自治区副主席

原标题：少数民族干部马学军、包钢履新内蒙古自治区副主席

内蒙古自治区政府领导班子近日出现人事变动。

据内蒙古新闻网消息，2018年7月26日内蒙古自治区第十三届人民代表大会常务委员会第六次会议通过，决定免去：张建民的自治区副主席职务。决定任命：马学军为自治区副主席；包钢为自治区副主席。

此外，根据上述内蒙古新闻网公布的简历显示，马学军现任内蒙古自治区党委常委，自治区副主席、政府党组副书记；包钢现任内蒙古自治区副主席、政府党组成员，阿拉善盟盟委书记。

马学军

官方简历显示，马学军，男，东乡族，1962年10月生，甘肃临夏人，1986年11月加入中国共产党，1984年8月参加工作，中央党校研究生学历。

马学军早年长期在家乡甘肃省工作，1992年时年仅30岁的马学军就出任了广河县委副书记、县长，3年后出任临夏州党委常委，并兼任临夏市委书记、市人大常委会主任。2000年时，马学军调任平凉地委副书记，4年后出任平凉市长，2年后又出任平凉市委书记。

2008年，马学军离开甘肃，出任中组部干部二局巡视员、副局长，2013年调任新疆维吾尔自治区党委组织部长，两年后跻身自治区党委常委至今。

包钢

另一名履新内蒙古自治区副主席的包钢是一名蒙古族干部，1969年5月生，辽宁阜新人，1988年12月加入中国共产党，1991年7月参加工作，内蒙古党校研究生学历。

包钢从内蒙古大学经济系毕业后就进入内蒙古自治区政府办公厅工作，此后进入纪检系统任职，历任自治区国资委纪委书记、呼和浩特市纪委书记、乌海市纪委书记，2013年10月出任乌海市委副书记、市长，后又调任包头市委副书记、市长，2015年9月出任阿拉善盟盟委书记。

此次被免去内蒙古自治区副主席的张建民已经调任工信部副部长兼国家烟草专卖局局长。

目前，内蒙古自治区政府领导班子除了履新的马学军和包钢外，还包括了主席布小林，副主席艾丽华、张韶春、杨伟东、段志强、欧阳晓晖、李秉荣和秘书长包振玉。

责任编辑：吴金明