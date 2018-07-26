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蔡英文办公室遭攻击 男子持榔头袭击值勤“宪兵”

蔡英文办公室遭攻击 男子持榔头袭击值勤“宪兵”
2018年07月26日 20:36 中国台湾网
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　　原标题：蔡英文办公室遭攻击 男子持榔头袭击门口值勤“宪兵”

　　
蔡英文办公室二号门“宪兵”遭攻击，歹徒已被制伏交警方处理。（图片来源：台湾《中时电子报》）蔡英文办公室二号门“宪兵”遭攻击，歹徒已被制伏交警方处理。（图片来源：台湾《中时电子报》）

　　中国台湾网7月26日讯  据台湾《中时电子报》报道，晚间六点多，台北市贵阳街蔡英文办公室二号门一名男子突然情绪失控，持榔头攻击值勤“宪兵”，幸好“宪兵”闪开，仅有手臂轻伤。警方到场后立刻将人压制，目前带回派出所侦讯当中。

　　据警方初步了解，晚间六点多，一名47岁柯姓男子问蔡办二号门值勤郑姓“宪兵”可否进去，被拒绝之后，他先捡地上石头丢掷，再拿出随身的榔头攻击，导致“宪兵”手臂受伤红肿。（中国台湾网 李宁）

责任编辑：吴金明

蔡英文宪兵值勤
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