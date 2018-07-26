中部战区陆军政委周皖柱晋升中将

原标题：中部战区陆军政委周皖柱、新疆军区司令员刘万龙晋升中将

各军种夏季晋升将官军衔工作陆续展开。

澎湃新闻（www.thepaper.cn）记者从权威渠道获悉，7月23日上午，陆军晋升中将、少将军衔仪式在北京隆重举行。陆军司令员韩卫国宣读中央军委命令，政委刘雷主持晋升仪式。

副司令员彭勃、张明才，副政委刁国新，参谋长刘振立、政治工作部主任秦树桐，后勤部部长韩志庆、装备部部长高波出席晋衔仪式。

为充分发挥晋衔仪式的激励作用，这次专门邀请晋将军官亲属参加仪式，见证分享军人的荣光。

这次晋升中将军衔的2位军官是：周皖柱、刘万龙；晋升少将军衔的8位军官是：张晓、韩冰、郑堰坡、汤辛、张立刚、麻庆齐、张洪波、周建新；晋升专业技术少将军衔的3位军官是：陈春、诸雪征、陆林。

澎湃新闻记者查询发现，此次晋升中将军衔的两位军官都已在本轮军改期间跻身战区级军官之列。

公开资料显示，周皖柱是安徽舒城人，曾任原南京军区政治部纪检部部长，原第1集团军政治部主任、副政委等职务，2014年调任原第12集团军政委，2011年晋升少将军衔。

本轮军改之后，周皖柱履新中部战区陆军政委。

公开报道显示，刘万龙曾任南疆军区副司令员、新疆生产建设兵团军事部部长等职，2012年12月晋升少将军衔。2014年3月，刘万龙担任甘肃省军区司令员一职。

本轮军改之后，刘万龙出任新疆军区司令员。

责任编辑：吴金明