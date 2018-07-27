海淀发布暴雨预警 北京双休日天晴闷热最高温33℃

原标题：今晨海淀发布暴雨预警 双休日北京天晴闷热最高温33℃

中国天气网讯 今晨（27日）海淀区气象台发布暴雨蓝色预警，局地短时雨强较大。双休日天气晴好，白天最高气温33℃，夜间最低气温23-25℃，体感较闷热，出行还需注意防暑降温。

昨夜，雷阵雨再度光顾北京。27日0-6时的实况监测显示，全市平均降水量2毫米，城区平均1.2毫米，丰台3.9毫米，海淀3毫米，石景山0.4毫米，西城和朝阳微量，最大降水量73.7毫米，最大雨强54.3毫米/小时，均出现在平谷西樊各庄。今晨仍有分散性阵雨，6时20分南郊观象台气温为26℃，相对湿度84%，车道沟已出现降雨。

据国家预警信息发布中心的消息，今晨06时29分，海淀区气象台发布暴雨蓝色预警，预计今天上午海淀区将出现雷阵雨天气，局地短时雨强较大，小时雨强可达30毫米以上。山区及浅山区可能出现强降水诱发的中小河流洪水、山洪、地质灾害等次生灾害，城市低洼地区可能出现积水，请注意防范。

今天进入为期20天的中伏，白天体感较闷热，需注意防暑降温。根据北京市气象台发布的最新预报，今天早晨到白天阴有分散性阵雨转多云，北转南风二三级，最高气温32℃，最小相对湿度50%；夜间多云转晴，南转北风一二级，最低气温23℃。地质灾害气象风险黄色预警中，请尽量避免到山区河道等危险地带活动。

双休日天气晴好，白天最高气温33℃，夜间最低气温23-25℃，体感较闷热，出行还需注意防暑降温。

进入大暑节气后，全年最热的时候已经来临，下周四之前阳光继续值守，多云天气为主，最高气温33-34℃，最低气温26℃，又要回归“烧烤模式”和“蒸煮模式”了，公众需格外注意防暑降温。

责任编辑：张建利