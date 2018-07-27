广西云南四川等地有较强降雨 重庆高温可达40℃

原标题：广西云南四川盆地等地有较强降雨 重庆高温可达40℃

中新网7月27日电 据中央气象台网站消息，未来三天，广西中南部、广东西南部、海南岛、云南西部和南部等地的部分地区有大到暴雨，局地有大暴雨；四川盆地西部、河南等地有大到暴雨，四川盆地西部局地有大暴雨。预计7月27日白天，四川盆地东部、重庆、江汉、江淮、江南等地最高气温有35~36℃，中央气象台27日06时继续发布高温黄色预警。

7月26日，学童们在江西新余市体育中心游泳馆学习游泳。入伏以来，江西高温范围明显扩大，多地最高气温超过38℃，未来一周，该省仍持续晴热高温天气。中新社发 赵春亮 摄

河南湖北江苏安徽浙江等地出现分散性大到暴雨

昨日，河南中南部、湖北西北部、江苏西部、安徽大部、浙江北部及四川盆地西北部、云南西部等地出现分散性大到暴雨，河南南阳、湖北襄阳、江苏宿迁和淮安、安徽滁州和合肥、四川眉山和乐山、云南西双版纳等地出现大暴雨（100~181毫米，最大小时降雨量70~97毫米）；黄淮中部、江淮、江南大部及重庆等地出现35~38℃高温天气，重庆巫溪和奉节、浙江桐庐等地39~40℃。

广西云南四川盆地等地有较强降雨

受热带季风系统影响，未来三天，广西中南部、广东西南部、海南岛、云南西部和南部等地的部分地区有大到暴雨，局地有大暴雨；此外，四川盆地西部、河南等地有大到暴雨，四川盆地西部局地有大暴雨；上述部分地区伴随短时强降水（最大小时降水量30~50毫米，局地70毫米以上），局地有雷暴大风等强对流天气。

南方地区高温天气持续

中央气象台7月27日06时继续发布高温黄色预警：预计7月27日白天，内蒙古西部、陕西关中地区、四川盆地东部、重庆、江汉、江淮、江南等地最高气温有35~36℃，其中，内蒙古西部、陕西关中地区、重庆、湖北南部、湖南大部、江西中北部、浙江中西部、福建中部等地的部分地区最高气温可达37~39℃，重庆北部局地可达40℃以上。

未来三天具体预报

7月27日08时至28日08时，内蒙古西部、四川盆地中西部、河北南部、河南大部、云南西部和南部、广西南部、广东西南部、海南岛等地的部分地区有大雨或暴雨，局地大暴雨（100~140毫米），上述部分地区伴有短时强降水（最大小时降水量30~50毫米，局地70毫米以上），局地有雷暴大风或冰雹等强对流天气。新疆中东部、甘肃、内蒙古中西部等地有4~6级风。

7月28日08时至29日08时，河北南部、黄淮中西部、四川盆地西部、云南大部、广西中南部、广东西南部、海南岛、西藏东南部等地有中到大雨，其中，河北南部、四川盆地西部、云南西南部、广西南部、广东西南部、海南岛西南部等地的部分地区有暴雨，广西南部局地有大暴雨（100~120毫米），上述地区局地伴随短时强降水、雷暴大风等强对流天气。

7月29日08时至30日08时，黑龙江西北部、山西南部、四川盆地中西部、云南大部、广西中南部、广东西南部、海南岛、西藏东南部等地有中到大雨，其中，云西西部、广西西部和南部等地的部分地区有暴雨，广西南部局地有大暴雨（100~120毫米），上述地区局地伴随短时强降水、雷暴大风等强对流天气。

责任编辑：乔雷华 SN098