北京7月来到底下了多少雨？半月就下了半年的

原标题：天天下雨？数说7月来北京到底下了多少雨

今年华北雨季来得有点早，7月9日就进入雨季。9日开始，降雨就成为北京天气的主题，雨水几乎天天见，而且雨势还不小。这半个多月，北京到底下了多少雨？哪里雨最多？

华北雨季来得早 北京半月下了半年的雨

国家气候中心监测显示，今年华北雨季于7月9日开始，较常年偏早9天。9日至25日，北京雨量达286毫米，半个多月下了半年的雨，是常年同期的三倍多，远超常年7月总雨量。

降雨日数偏多 连续三天出现大雨

进入雨季的半个多月以来，北京降雨日达11天，接近常年7月总雨日。11雨日中有5天雨量达大雨级，1天达暴雨级。其中16日至18日，北京连续三天出现大雨及以上降雨，有气象记录来不多见。

降雨东北多西北少 密云水库蓄水量破22亿立方米

近期北京降雨分布不均，东北多西北少，密云、怀柔、平谷为降雨最多的三个区。城区中，朝阳和石景山雨水较多。受频繁降雨影响，密云水库蓄水量时隔20年再度突破22亿立方米。

雨季为何来得早？副热带高压不走寻常路

我国汛期主雨带的推进和副热带高压位置的移动密切相关。今年，副高7月中旬就北抬至黄淮一带，较常年偏早。冷暖空气在副高外围即华北、西北地区一带交汇，因此华北雨季提前。

北京遭遇新世纪第三次台风雨 “安比”带来暴雨

今年第10号台风“安比”也来凑热闹，给北京带来少见的台风雨，累积雨量76毫米，达暴雨级别。这是21世纪以来北京第三次受台风影响，之前两次分别是2005年第9号台风“麦莎”和2017年第10号台风“海棠”。

8月上旬仍是主雨季 防范不可松懈

据预报，8月前，北京以多云天气为主。每年“八上”仍是北京降雨最为集中的时段，常年8月上旬雨量为60毫米，占全月雨量的近一半，强降雨频发。需关注最新天气预报，加强防范。

责任编辑：张建利