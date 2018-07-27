中正纪念堂受观光者喜爱 却是“台独分子”眼中钉

原标题：观光者喜爱的“中正纪念堂”却是“台独分子”的眼中钉

7月23日CNN旅游业刊物出一篇名为“台湾最美丽所在”的文章，文章介绍两位生活在台湾的游客眼中的美景，泰国摄影师称最爱摄影的地点是台北的“中正纪念堂”，他认为这是台湾最美丽的地方，就在市中心交通便捷，每天早上都可以看到仪仗队，还有小鸟、人群与日出。看似一篇正向报导的文章，但孰不知这位外国朋友最爱的景点“中正纪念堂”，却是“台独分子”的眼中钉，前几天才刚被泼红漆将脸丢到全世界去了。

其实自“中正纪念堂”自1980年落成以来，历经了38个寒暑见证了台湾解严民主化的过程，因为“中正纪念堂”顾名思义就是纪念蒋介石，但“台独人士”称国民党为外来政权，蒋介石是罪人等谬论，平时都称“中正纪念堂”为“中正庙”。

后来，在李登辉、陈水扁执政时期，在“去中国化”的影响下，台湾多少青年人对于历史的认知产生了谬误，多少青年世代因为政客们操作下忘记自己是中国人呢？2000年民进党籍的陈水扁当选后开始新一波“去蒋去中”运动，2007年所谓的“正名”运动，硬生生将“中正纪念堂”广场前的“大中至正”拆下挂上“自由广场”，并且在“纪念堂”的铜像周边放上装置艺术称是为了自由民主多元而发声，比起前几天少数“台独分子”的泼漆行为，真正的“台独分子”陈水扁利用行政大权强拆“大中至正”，可谓完成“台独分子”拆除“中正纪念堂”的第一步吧！

今日的台湾，虽然历经国民党马英九执政的八年，“中正纪念堂”的争议看似告一段落，但是岛内的“台独势力”们却仍旧蠢蠢欲动，直到2016年民进党蔡英文再次上台后，“去中国化”和政治的斗争再次开启，先是年初蒋介石陵寝被“台独分子”泼红漆，更为离谱的是在开庭的上午先至“中正纪念堂”再次泼红漆，蔡当局无疑就是放纵“台独分子”在岛内撒野，这些事件都是台湾民主变民粹造就的负面产物，或许人们仍旧喜欢台湾的风景，但当他亲眼见证“台独分子”在“中正纪念堂”泼洒红漆时又会作何感想？（中国台湾网网友：罗鼎钧）

责任编辑：张申