部分退役军人和其他优抚对象抚恤补助标准再提高

原标题：8月1日起国家再次提高部分退役军人和其他优抚对象抚恤补助标准

新华社北京7月27日电（记者梅世雄）记者27日从退役军人事务部了解到，退役军人事务部、财政部日前发出通知，再次提高部分退役军人和其他优抚对象等人员抚恤和生活补助标准。

据了解，从8月1日起，伤残人员（残疾军人、伤残人民警察、伤残国家机关工作人员、伤残民兵民工）残疾抚恤金标准、“三属”（烈士遗属、因公牺牲军人遗属、病故军人遗属）定期抚恤金标准、“三红”（在乡退伍红军老战士、在乡西路军红军老战士、红军失散人员）生活补助标准，在现行基础上提高10%，在乡老复员军人生活补助标准在现行基础上每人每年提高1200元，烈士老年子女生活补助标准由现行每人每月390元提高至440元，以上提标经费由中央财政承担。

带病回乡退伍军人生活补助标准由现行每人每月500元提高至550元、参战参试退役军人生活补助标准由现行每人每月550元提高至600元，农村籍老义务兵每服一年义务兵役每月增加补助5元，达到每月35元。以上提标经费由中央财政和地方财政按比例承担。

提高后，一级因战、因公、因病残疾军人抚恤金标准分别为每人每年80140元、77610元、75060元，分别比2017年提高了7290元、7060元、6820元。

烈属、因公牺牲军人遗属、病故军人遗属定期抚恤金标准分别提高到每人每年25440元、21850元和20550元。在乡退伍红军老战士、在乡西路军红军老战士和红军失散人员生活补助标准，分别提高到每人每年55570元、55570元和25070元。

据了解，往年通常在10月1日提高部分退役军人和其他优抚对象等人员抚恤补助标准，今年将提标时间提前到8月1日，主要考虑到广大军人军属和退役军人对“八一”建军节的特殊情感，体现党和政府对退役军人和其他优抚对象的关心关爱。

自改革开放以来，国家已第25次提高残疾军人残疾抚恤金标准，第28次提高“三属”定期抚恤金标准和“三红”生活补助标准。

责任编辑：张建利