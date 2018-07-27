原标题：美议员狂言：不让大陆参加环太平洋军演，让台湾来

美国众议院外委会亚太小组主席泰德·约霍（图：台湾《联合报》）

海外网7月27日电 美方日前抛出所谓“国防授权法案”，不仅处处针对中国大陆，还插手台湾军事议题。美国众议院议员更借机狂言，称“乐见美国取消邀请中国大陆参加环太平洋军演，美方应邀请台湾参加”。

据了解，美方于26日公布的所谓2019年“国防授权法案”，再度提及“禁止中国参加环太平洋军事演习”，通过此举故意施压中国。早在5月，美方宣布取消对中国的“邀请”时，国务委员兼外交部长王毅就曾回应，美方的这一决定没有建设性、也是轻率的，不利于增进中美相互理解与互信。

据台湾《联合报》报道，26日，美国众议院外委会亚太小组主席泰德·约霍在美智库“战略暨国际研究中心”发表演说，期间声称“乐见美国今年取消邀请中国大陆参加环太平洋军事演习，美国应该邀请其它‘国家’，例如台湾”。

约霍的此番言论，既对台湾军事议题插手，又有意背离美方一贯坚持的“一中”政策，挑战中国大陆底线。

不仅如此，约霍当天发表了颇为煽动性的言论，并怂恿特朗普政府“出招”对抗中国。他声称美国应“强化军事存在，若外交手段失败，还可以采取经济制裁”。

时常有美方所谓“友台”人士就台湾议题大肆表态，然而他们的言论或许只是为了刷刷存在感。2017年美爱达荷州共和党主席叶望辉赴台期间，曾称若台湾选择“独立”，他会尊重。事后，美国务院发言人紧急出面灭火，还特别强调，叶望辉的发言不代表美国国务院。

美方近日的小动作让民进党当局大为兴奋，台外事部门负责人吴钊燮受访时公然声称，“台湾若缺乏美国的军事支持，将难以抵挡大陆的武力攻占；台湾尽力强化与美国的安全合作，以避免大陆认为可在一夜之间攻取台湾。”

然而，看似热络的“台美关系”，背后却不堪一击。中评社早前发文警告，美国要打“台湾牌”，台湾作为美国“遏华”、“制华”筹码位阶进一步提升，将对未来两岸关系和平发展与两岸和平统一带来更为严峻的挑战，如果“台独”份子和美国右翼要闹事，挺容易出事。

也有文章称，美国一系列的挑衅举动，给台湾发出错误的讯息，让台当局误以为“美国真对台湾好，美国会全力保护台湾”。这可能会让台当局看不出美国只是把台湾当成“制中”的棋子或筹码，非常危险。

责任编辑：张建利