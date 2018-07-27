王岳忠任南部战区政工部副主任 曾负责老干部工作

原标题：王岳忠任南部战区政工部副主任，曾负责军委老干部工作

“八一”建军节前夕，随着拥军慰问工作的开展，部分解放军将领的最新职务被披露。

例如，据广州越秀区政府官网消息，在中国人民解放军建军91周年即将到来之际，7月24日，越秀区委书记王焕清同志率拥军慰问团走访慰问南部战区机关。

消息提到，南部战区政治工作部副主任王岳忠少将对越秀区在经济社会发展中取得的成绩表示祝贺，对越秀作为老城区在政治地位、经济发展、历史文化，尤其是对越秀双拥工作予以充分肯定。

上述官方报道显示，王岳忠少将已经履新南部战区政治工作部副主任职务。

公开报道显示，王岳忠是浙江嵊州人，此前长期在海军部队服役，曾任东海舰队某支队政委、东海舰队航空兵部队政治部副主任、驻青岛部队首长。

本轮军改启动之后，王岳忠出任军委政治工作部老干部局局长。

值得一提的是，王岳忠在海军部队服役期间曾被评为“海军优等师职指挥员”“海军从严治军先进个人”，2011年被授予“全国优秀党务工作者”荣誉称号。

责任编辑：张申