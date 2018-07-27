受贿160余万元 原安徽卫生厅党组成员吴敦武受审

原标题：受贿160余万元 原安徽省卫生厅党组成员吴敦武受审

中新网合肥7月27日电 （赵强 陈多润 吴璨）27日上午，安徽省铜陵市中级人民法院公开开庭审理被告人吴敦武涉嫌受贿、利用影响力受贿一案。本案系安徽省监察委员会首例移送检察机关审查起诉案件。

被告人吴敦武，男，1953年8月24日出生，安徽省庐江县人，汉族，大学文化，系原安徽省卫生厅党组成员、中共安徽省纪律检查委员会派驻省卫生厅纪律检查组组长。曾任省纪委纪检监察一室副主任、执法监察室一室副主任、副厅级纪律检查员。

检察机关指控，2002年至2015年底，吴敦武利用担任省纪委纪检监察一室副主任、执法监察一室副主任、副厅级纪律检查员、原省卫生厅党组成员、纪检组长等职务上的便利或者职权形成的便利条件，索取他人财物，单独或通过其妻子非法收受他人财物，为他人在工程招投标、药品销售、子女工作、药品提价、申诉处理等方面谋取利益，索取、非法收受他人财物合计价值人民币1517014元。2013年至2015年，吴敦武退休离职前后，利用担任原卫生厅党组成员、纪检组长职务形成的便利条件，通过其他国家工作人员职务上的行为，为请托人谋取不正当利益，收受他人财物共计价值人民币179999元。

公诉机关认为，吴敦武犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以受贿罪、利用影响力受贿罪追究其刑事责任。

2017年12月24日，吴敦武涉嫌严重违纪，接受组织审查。今年6月15日，安徽省人民检察院发布消息称，吴敦武涉嫌受贿、利用影响力受贿案被检察机关依法提起公诉。（完）

责任编辑：张建利