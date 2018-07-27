日媒:中国副外长关键时刻访朝 与朝方深入讨论

原标题：日媒：中国副外长关键时刻访朝鲜 与朝方进行“深入”讨论

参考消息网7月27日报道 日媒称，一名熟悉内情的消息人士26日说，在签署结束朝鲜战争的停战协定65周年纪念日的前一天，中国一名高级外交官和朝鲜外务相在平壤举行了会晤。

据共同社7月26日报道，预计中国政府朝鲜半岛事务特别代表孔铉佑和朝鲜外务相李勇浩将就朝鲜半岛无核化以及宣告1950-1953年战争正式结束等问题展开会谈。

中国外交部副部长孔铉佑25日乘飞机从北京抵达平壤，当天与朝鲜外务省副相李吉成举行了会谈。

据朝中社报道，两位官员进行了“深入”的讨论，以加强沟通和推动中朝友好关系“迈上新的更高阶段”。

报道称，今年的纪念日恰逢朝鲜呼吁美国同意宣布朝鲜战争正式结束之际。

2018年7月26日，外交部副部长孔铉佑在平壤会见朝鲜外务相李勇浩。（来源：外交部网站）

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