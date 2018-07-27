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韩媒：中国军机进入韩“防空识别区” 韩军机出动

韩媒：中国军机进入韩“防空识别区” 韩军机出动
2018年07月27日 13:03 海外网
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　　原标题：韩媒：中国军机进入韩“防空识别区” 韩军机出动

苏岩礁（韩国称“离於岛”）是中国东海上的一个礁石苏岩礁（韩国称“离於岛”）是中国东海上的一个礁石

　　海外网7月27日电 据韩联社27日报道，韩国联合参谋本部表示，当天上午7点10分，一架中国军机从苏岩礁西南侧进入韩国“防空识别区”，停留4个多小时后，于上午11点27分离开。韩国军方紧急出动 F-15K等战斗机应对。

　　苏岩礁是中国东海上的一个礁石。对于苏岩礁问题，中国政府的立场一贯而明确，苏岩礁是位于东海北部的水下暗礁，中国与韩国在此不存在领土争端。苏岩礁所处海域位于两国专属经济区主张重叠区，韩方的单方面行动不能产生任何法律效果。

　　2013年12月8日，韩国国防部正式发布韩国防空识别区扩大方案，区域范围延伸至半岛西南部的苏岩礁、马罗岛和红岛上空，并与中国东海防空识别区有部分重叠。

　　对此，外交部发言人洪磊在当月9日的例行记者会上回应称，中方对韩方做出扩大其防空识别区的决定表示遗憾。中国外交部和国防部已于第一时间分别向韩方表明立场，要求韩方谨慎妥善处理有关事宜。洪磊还强调，防空识别区不是领空，而是一方在其领空外的公共空域划设的识别和预警范围，与海空管辖权无关。苏岩礁是孤立的水下暗礁，不是领土，中韩之间就此不存在领土争议，这是中韩双方的共识。

　　防空识别区，是指濒海国家为防范可能面临的空中威胁，在领空外划设的空域范围，用于及时识别、监视、管制和处置进入这一空域的航空器，留出预警时间，保卫空防安全。

责任编辑：张建利

防空识别区军机
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