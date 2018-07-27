媒体:2斤重的公款吃喝“白条” 这就是一摞举报信

原标题：马上评|2斤重的公款吃喝“白条”，就是一摞举报信

据澎湃新闻披露，重庆彭水县大同镇一家民营酒楼，2016年开始，该镇一些领导经常来此吃喝、招待，喝郎酒抽中华烟吃野味后做假单，留下2斤“白条”、约14万元至今没支付。

彭水县位于重庆东南部，地处偏远山区，大同镇是一个经济并不发达的偏僻乡镇，民众消费水平不高。可是，从爆料人、酒楼经营者赵某某反映的情况来看，大同镇政府一些人员在该酒楼的消费并不低。除了动辄数百乃至数千的餐费，还有高档烟酒，出手不可谓不阔绰。如此公款吃喝行为发生在这样一个偏远贫困山区，显得十分刺眼。

违规公款吃喝是作风顽疾，背后更可能涉及其他违纪违法问题。过去，基层村乡政府打白条、吃垮饭店的新闻，也时有所闻，往往一查一个准。2斤重的白条，其实就是一摞举报信。

从举报人反映的情况来看，除了公款吃喝，赖账不还，该镇政府还存在报账单上虚拟人头凑数、隐瞒烟酒消费实情等逃避监管的问题。更有甚者，一顿花费一两千公帑的吃喝，竟然是主题为“脱贫攻坚走访”的招待。可想而知，如得知此种公款吃喝实情，当地的并不富裕的百姓只会感到受伤和愤怒。镇政府赖账不还的行为，更将严重损害党政干部在百姓心中的形象，造成恶劣影响。

据举报人说，当地有关领导曾向其表示，政府工作人员吃点野味，喝几百元一斤的白酒是正常的，不属于大吃大喝，请客吃饭也属于公事公办。如果此话果真出自镇领导之口，则更令人难以接受。须知，政府工作人员公款吃喝，甚至吃野味、消费高档烟酒，都是不被允许的，相反，党纪国法对此均有明令禁止。况且，正因辖区位置偏远、经济落后，政府工作人员更应带头厉行节约，带领民众早日脱贫致富，而不是先满足自己的口腹之欲。

从现有信息来看，爆料人赵某某曾在大同镇政府食堂工作，自己另外经营了酒楼，赵某某后来被镇政府食堂解除工作，他可能和镇政府尚存在劳资方面纠纷。镇政府在酒楼欠下的账款数额是否果真如赵某某所言，可能还需要进一步厘清。但无论如何，政府工作人员违反纪律和规定公款吃喝、赖账不还都是不应该的。当地纪检部门应该尽快核查清楚事实、厘清责任。

对于大同镇政府公款吃喝并赖帐的行为，赵某某早就向彭水县政府公开信箱等进行了举报，2017年9月，彭水县在政府公开信箱公开回复称由该县纪委调查处理。然而，将近10个月过去了，此事仍未解决，这难免令人费解。

本来，即便是公款吃喝，也有签字留痕、账单可查，按说事件并不复杂，可是此问题却久拖未解决，其症结究竟何在？大同镇政府有关人员公款吃喝的问题到底是否存在？欠款是否属实？相关责任人该当何责？这些问题，都有待彭水县方面给赵某某和社会公众一个明确、公开的答复。

今年2月，重庆市纪委通报六起违反中央八项规定精神问题时指出，坚决捍卫来之不易的作风建设成果，绝不让享乐主义和奢靡之风卷土重来，绝不让特权思想和特权现象存在，要发扬钉钉子精神，一锤接着一锤敲，一个问题一个问题解决。现在，舆论关注的大同镇政府公款吃喝赖账一事，就有待当地立即去核查、“敲锤”，对违规问题一个个解决。

责任编辑：余鹏飞