原标题：村上春树新书在香港被列“不雅”级 千人联署抗议

日本作家村上春树（图片来自德国之声中文网）

参考消息网7月27日报道 德媒称，香港活动人士呼吁审查部门重新审视对日本作家村上春树的新书《刺杀骑士团长》的分级裁定。根据香港官方审查机构的评级，该书为不得向未成年人销售的“不雅”物品。

据德国之声中文网7月26日报道，香港司法机构淫秽物品审裁处将日本作家村上春树2017年出版的小说《刺杀骑士团长》定性为“不雅”，在香港社会引起反弹。21个民间团体发起网络请愿，截止到7月26日，已有2100人参加联署，呼吁审查部门撤销这一定级。

请愿书称，将这部小说定为不雅物品，“令香港蒙羞”，强调这位69岁的著名作家的作品以前从来没被定为有伤风化。

报道称，村上春树这本新书中有几处性爱描写，同村上前几部作品相比，并不显得更为突出。

《刺杀骑士团长》一书书封（图片来自德国之声中文网）

7月早些时候，香港电影、报刊及物品管理办事处表示，接到公众投诉，指村上的这部小说有“露骨的性爱细节”，因此提请淫秽物品审裁处审核。该机构遂将此书定为“不雅”级。根据香港的三级分级制度，第一类为无碍，第二类（不雅）物品发布范围受限，第三类（淫亵）物品则一律不得发布。

报道称，7月24日结束的香港书展上，参展商接到指令将《刺杀骑士团长》中文译本下架。按照规定，公共图书馆禁止将该书借阅给18岁以下的读者。书店则禁止将此类书籍出售给未成年人，出售时还须加密封套，并附带统一的警示文字“本物品内容可能令人反感；不可将本物品派发、传阅、出售、出租、交给或出借予年龄未满18岁的人士，或将本物品向该等人士出示、播放或放映。”

责任编辑：桂强