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解放军高级军官调整披露:一批军级将领荣升战区级

解放军高级军官调整披露:一批军级将领荣升战区级
2018年07月27日 15:58 澎湃新闻
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　　原标题：解放军高级军官调整信息陆续披露：一批军级将领荣升战区级

　　近期，解放军高级军官职务调整变动的信息陆续对外披露。

　　澎湃新闻（www.thepaper.cn）注意到，在近期的调整中，一批军级将领荣升战区级，最新的案例是新任陆军政治工作部主任秦树桐少将。

　　秦树桐少将长期在陆军部队服役，曾在陆军集团军政治部主任、副政委、政委等重要政工岗位任职。此次成为陆军政治工作部第三任主任后，秦树桐少将也跻身战区级将官之列。

　　与秦树桐少将类似，澎湃新闻梳理官方渠道近日披露的信息发现，近期晋升战区级的军级军官还包括王征少将、刘亚永少将、刘青松少将等。

　　其中，原任北部战区空军政治工作部主任的王征升任海军政治工作部主任，原沈阳军区副参谋长刘亚永少将升任南部战区副司令员兼参谋长，原任空军政治工作部副主任的刘青松少将升任海军东海舰队政委。

责任编辑：吴金明

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