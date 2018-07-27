解放军高级军官调整披露:一批军级将领荣升战区级

原标题：解放军高级军官调整信息陆续披露：一批军级将领荣升战区级

近期，解放军高级军官职务调整变动的信息陆续对外披露。

澎湃新闻（www.thepaper.cn）注意到，在近期的调整中，一批军级将领荣升战区级，最新的案例是新任陆军政治工作部主任秦树桐少将。

秦树桐少将长期在陆军部队服役，曾在陆军集团军政治部主任、副政委、政委等重要政工岗位任职。此次成为陆军政治工作部第三任主任后，秦树桐少将也跻身战区级将官之列。

与秦树桐少将类似，澎湃新闻梳理官方渠道近日披露的信息发现，近期晋升战区级的军级军官还包括王征少将、刘亚永少将、刘青松少将等。

其中，原任北部战区空军政治工作部主任的王征升任海军政治工作部主任，原沈阳军区副参谋长刘亚永少将升任南部战区副司令员兼参谋长，原任空军政治工作部副主任的刘青松少将升任海军东海舰队政委。

责任编辑：吴金明