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证监会对4宗案件作出行政处罚 涉东风股份贵人鸟

证监会对4宗案件作出行政处罚 涉东风股份贵人鸟
2018年07月27日 16:25 一财网
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　　原标题：证监会对4宗案件作出行政处罚，涉及东风股份、贵人鸟等

　　2018年7月27日，证监会召开例行发布会，以下为主要内容：

　　1、证监会对4宗案件作出行政处罚

　　证监会对4宗内幕交易案件做出行政处罚，涉及东风股份、贵人鸟等。

　　2、证监会：在监管执法工作中对外国投资者一视同仁

　　证监会新闻发言人表示，随着外国投资者参与A股交易范围的进一步开放，证监会在依法保障其合法权益的同时，在监管执法工作中也必一视同仁，发现违法行为即严格按照我国法律实施行政处罚。

　　据悉，东风股份内幕交易案涉及的实控人黄炳文为外籍人士。

 

责任编辑：吴金明

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