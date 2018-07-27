证监会对4宗案件作出行政处罚 涉东风股份贵人鸟

原标题：证监会对4宗案件作出行政处罚，涉及东风股份、贵人鸟等

2018年7月27日，证监会召开例行发布会，以下为主要内容：

1、证监会对4宗案件作出行政处罚

证监会对4宗内幕交易案件做出行政处罚，涉及东风股份、贵人鸟等。

2、证监会：在监管执法工作中对外国投资者一视同仁

证监会新闻发言人表示，随着外国投资者参与A股交易范围的进一步开放，证监会在依法保障其合法权益的同时，在监管执法工作中也必一视同仁，发现违法行为即严格按照我国法律实施行政处罚。

据悉，东风股份内幕交易案涉及的实控人黄炳文为外籍人士。

责任编辑：吴金明