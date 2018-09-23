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蔡英文问了一个问题 结果被骂“假台湾人”

蔡英文问了一个问题 结果被骂“假台湾人”
2018年09月23日 15:48 中国台湾网
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　　原标题：蔡英文问了一个问题 结果被骂“假台湾人”

　　据台湾“中时”报道，台湾地区领导人蔡英文今天（23日）赴宜兰冬山、五结、员山…等乡镇多家庙宇参香，并向庙方信众细数执政2年来的政绩，她称“这次选举比较困难。”改革一定会得罪人，但施政的成效终会出来，盼乡亲“让我拜托一下。”支持蔡英文、支持民进党提名的候选人。

　　蔡英文表示，执政2年多要做很多事，短时间内一定会得罪到很多人，会影响到既得利益者，改革、台湾建设都在紧锣密鼓当中，今年基础建设计划开始发动，虽然现在看不到基础建设最好的效果，但时间一过，就可以看出我们做得事情是对的。

　　“大家有没有感觉我做很多事？”蔡英文更细数年金改革、台湾基础建设、“长照2.0”等政策，她说，民进党当局很打拼在做事，大家要持续支持当局，让当局做更多事，让台湾人过更好的日子。

　　对于蔡英文的这些话，台湾网友并不买账，有网友评论称，蔡英文带头制造假新闻。

　　网友讽刺到：的确做很多事 ，但是你做的全部是坏事。

　　更有网友怒骂蔡英文是“假台湾人”

　　还有网友挖苦称：蔡英文靠过来，民调掉下来。

　　有网友晒出图片，细数蔡当局的所作所为，并问：这样的政党还要继续支持吗？

责任编辑：吴金明

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