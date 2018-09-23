澎湃体验广深港高铁首发车:19分钟抵港十分钟通关

原标题：澎湃体验广深港高铁全线开通首发车：19分钟抵港十分钟通关

9月23日6时44分，从深圳北发往香港西九龙的G5711次列车出发，是广深港高铁全线开通后的首趟列车。本文图片 澎湃新闻记者 赵实 图

9月23日6时44分，深圳北站，G5711号列车缓缓驶离，19分钟后，抵达香港西九龙站。这是广深港高铁全线通车后的首趟列车。从此刻开始，粤港城市之间的“内循环”开始加速度，粤港地区人民的出行版图就此改写。

澎湃新闻记者跟随G5711次深圳北始发列车及G6524次香港西九龙站出发列车进行体验采访，在两地亲身感受粤港地区全新的“同城时代”。现场乘车情况显示，首发列车车票全部售空，运率达到百分百。

深圳北站，首发列车发车前，乘务员在列车外迎接首批乘客到来。

首日开通95对列车，将不断调整优化开行方案

广深港高铁项目始于广州南站，经广州、东莞、深圳，至香港九龙西站止，全长141公里，其中内地段115公里，香港段26公里。香港段开通运营后，可通达北京、上海、石家庄、郑州、武汉、长沙、杭州、南昌、福州、厦门、汕头、贵阳、桂林、昆明等城市，到达内地40多个车站，将大大拉近香港与内地城市间的时空距离。

其中，从香港西九龙站出发，至深圳福田站的列车最短运行时间14分钟，至广州南站的列车最短运行时间47分钟，至上海虹桥站的列车运行时间为8小时17分钟，至北京西站的列车运行时间为8小时56分钟。

广深港高铁香港段开通初期，将根据客流情况按日常图、周末图、高峰图安排动车组列车开行，最高峰日计划每日安排开行动车组列车127对，其中广州、深圳至香港的本线列车114对，跨线长途列车13对。

铁路部门预测，到2020年左右，广深港高铁年均客流量将达8000万人次，相当于把广州、深圳和香港三大城市常住人口移动两次。

列车到站后，乘客可自助进行通关查验。

9月23日开通运营首日，安排开行95对动车组列车，其中跨线长途列车13对。清晨的深圳北站，已早早地进入到广深港高铁全线通车的时刻。站台上，乘务人员手持专门制作的广深港高铁通车纪念的宣传板迎接着首发车乘客的到来。抵达站台的乘客们，并没有急着上车，而是在雨棚下漫步观赏这列首发列车，纷纷在朋友圈晒出车票，以及与列车、车站、乘务员们的合影，纪念列车开通的时刻。

作为集客运专线、轨道交通、各种城市道路交通及其配套站区于一体的大型综合客运交通枢纽，深圳北站建设大气轩敞，站房建筑总面积达18万余平方米，总高约43米，无站台柱雨棚，每个雨棚南北长130米。深圳北站副站长薛伟合介绍，为了广深港高铁线路的全线开通运营提供更好的旅客服务，深圳北站在候车区增设了座椅、互联网取票机、重点售票专窗，还增加了自助售（取）票设备对港澳台居民有效证件等的识读功能。在固体废物垃圾处理方面，深圳北站还设置了垃圾转运站，并配备了相应的垃圾处理设备，动车组到站后，车上垃圾将分拣归类进行分别处理。

通过内地口岸与香港口岸的分界线后，乘客完成香港口岸入境手续后，即可抵港。

澎湃新闻记者了解到，包括深圳北站在内的广深港高铁沿线各站，共更新候车区不锈钢座椅6900张，还增加了站内电子提示和客运引导标识，实现中英双语提示，在车站哺乳室配置婴儿护理台、婴儿床、饮水机、电源、座椅等设施，在无障碍卫生间设置婴儿护理台和安全座椅。“我们也专门加强了客运业务培训，提升从业人员服务意识和应急处置能力，补强动车组安检力量。”中国铁路总公司客运部主任黄欣介绍。

作为内地与香港跨境基础设施建设的重大合作项目，广深港高铁开通后如何分工合作、协调运营？

“采用的是国际通用的协议运输模式，在票价上，双方运营企业各自定价、分段计费、总核收。也正在研究今后更符合市场需求的定价模式。”黄欣说，中国铁路总公司将于港铁方面密切协调，根据一段时间的运营情况和旅客的实际需求，不断调整优化列车开行方案。

目前，香港至内地城市高铁票以人民币定价，并根据市场实际情况在公布票价范围内进行浮动，在香港以港币标价，在内地以人民币标价。

香港旅游发展局的工作人员在广深港高铁列车的西九龙站出站闸机外迎接旅客们，并送上他们专门准备的通车纪念马克杯。

西九龙站一地两检，五步即可完成通关

7时03分，列车抵达香港西九龙站。下车后，在站内办理出境内地程序，离开内地口岸区后，跨过分界线，进入香港口岸区，办理入境香港的程序，即可踏着醒目的抵港地面标识出站。澎湃新闻记者持车票及港澳通行证进行了自助通关，从下车到出站，全程仅需10分钟左右。

广深港高铁在西九龙站实施一地两检。从香港乘广深港高铁前往内地，同样只需完成购票、验票、入关、安检、出境5个步骤。在西九龙站内，设有8部闸机供乘客入关，15部X光机进行安检。

在西九龙站的出站闸机外，身穿为广深港高铁开通专门定制的文化衫的香港旅游发展局的工作人员早已在等候，为每一个从首发车上走下来的乘客送上他们专门准备的伴手礼马克杯。

车站内的沿途醒目处，都放置了彩气球、高铁模型、涂鸦板等，热情地欢迎乘客们抵港，所到之处的工作人员都会亲切地说上一句：“欢迎来到香港。”

香港西九龙站的车站建筑。

西九龙站位于香港西九文化区的北部，以行人天桥及隧道连接临近铁路网络，包括港铁柯士甸站及九龙站。“西九龙站是世界上规模最大的地下高速铁路车站之一，可用楼面面积40万平方米。单是车站入口结构建造工程，就用了8000吨钢材，重量与巴黎铁塔相若。玻璃外墙由超过4000块的大小、形状、弧度不一的玻璃组成，能将日光引入车站中庭。”香港铁路有限公司常务总监金泽培告诉澎湃新闻记者，这也是旅客们即使身处西九龙的地下三层，也仍然仿佛置身日光下的原因，但却并不晒，“因为车站顶和周边的绿化植物，能减少传热至室内，乘客还能沿着天空走廊到车站顶部，远眺维多利亚港景色。”

西九龙站候车大厅。

西九龙站内，各种服务设施紧密覆盖，由170个乘客咨询显示屏、1500個墙上及地面标识、12个母婴室、15个无障碍洗手间，还有免税商店、餐厅食肆、流动装置充电设备等，可使用微信、支付宝等移动支付方式，车站还提供免费wifi。

金泽培说，广深港高铁香港段走线向北延伸至香港与深圳分界连接内地段，全场的26公里均采用专用轨道，以隧道形式建设。“九龙站发往内地的高铁列车，每天会开出13对长途车，而广深港高铁列车班次将会应不同时段的需求作出调整，开通初期的高峰期班次，每天共有114对列车。”

西九龙站票务大厅。

广深段发出列车主打复兴号，香港段主打动感号

23日，伴随着广深港高铁的香港段的开通，我国高铁家族也迎来了动感号列车组这一新成员。金培泽介绍，港铁动感号是香港为广深港高铁运营专门投放的列车，主要进行短途运营。

动感号高铁列车车头呈流线型，驾驶室前窗及车灯为长尖型，车身以银色为主调，配白色及红色波浪纹车端。列车共8个车厢，全长203米，579 个座位，每个位置均设有充电插座，全车提供免费wifi。运行最高时速可达350公里，香港段以时速200公里行驶。

由香港西九龙返程深圳北时，澎湃新闻记者搭乘的是G6524次复兴号列车。“香港铁路公司基于对短途运输的考虑，对动感号列车进行了特殊化的个性设计。”黄欣说，从京广线与广深线而来的列车主要以内地乘客熟悉的复兴号为主，更多的考虑长途运营，香港段的短途运营则以动感号为主。

9月23日9时49分，香港西九龙至深圳北站的G6524次列车即将发车。

黄欣介绍，广深港高铁广深段动车组运行全部采用电力牵引，低碳经济。在污水处理方面，广深高铁广深段列车则使用先进的集便器，通过水增压器产生压力水冲洗便盆，通过喷射器产生排污管真空，将污物抽入集便箱。在噪声处理方面，为了降低动车组高速运行中所产生的噪声污染，首先考虑改善工程设计，提高构筑物和车辆设计标准，降低噪声源强，如采用先进流线型车型等。在噪声传播途径上，全线共设置声屏障12825.84米。而运行动车组则在进、排风口设计上配有消音器，在车体结构上采用了聚乙烯、石棉、带铝箔的玻璃丝棉等隔音、吸音与减振材料，显著降低了车内噪声。

黄欣表示，随着复兴号列车产品的不断升级发展，今后投入运营的复兴号列车也将更加先进完备。

责任编辑：吴金明