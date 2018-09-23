广深港高铁开通 铁总：内地香港高铁实现互联互通

原标题：中国铁路总公司：内地香港高铁正式实现互联互通

中新社香港9月23日电 （冯玲玲）广深港高铁香港段23日正式开通运营，广深港高铁自此全线贯通。

中国铁路总公司有关部门负责人对中新社记者表示，广深港高铁是香港与内地紧密联系的重要纽带。高铁香港段的正式运营，标志着内地高铁网延伸至香港，两地高铁实现互联互通。

图为9月23日，广州南站始发、前往香港西九龙站的G6501次高铁列车停靠在广州南站站台上。 中新社记者 陈骥旻 摄

最高峰日计划每日安排开行动车组列车127对，其中广州、深圳至香港的本线列车114对，跨线长途列车13对。23日开通运营首日，安排开行95对动车组列车，其中跨线长途列车13对。

记者从中国铁路总公司获悉，广深港高铁全长141公里，其中内地段长115公里，香港段以香港西九龙站为起点，长26公里。高铁香港段开通运营后，将大大拉近香港与内地城市间的时空距离。其中，从香港西九龙站出发，至深圳福田站最短运行时间仅14分钟，至广州南站最短47分钟，至北京西站为8小时56分钟。

除了交通运输时间的大幅缩短，游客往来内地与香港的过关效率也得到较大提升。中国铁路总公司有关负责人介绍称，为确保广深港高铁香港段的运输、经济和社会效益，香港西九龙车站采用“一地两检”方式办理旅客出入境，极大提高过关效率。

具体来说，“一地两检”就是在香港西九龙站同一个区域内设立香港口岸区和内地口岸区，由双方分别按照各自法律，对往来内地和香港的人员及其随身物品进行出入境监管查验。

国务院港澳事务办公室主任张晓明表示，“一地两检”既是一种方便旅客乘车、提高运输效率的方式，也是中央有关部门和香港特别行政区政府共同努力作出的一项重要制度创新。它丰富了“一国两制”实践，同时也将为内地与港澳未来在其他领域的创新合作提供有益借鉴。

香港特区行政长官林郑月娥日前在广深港高铁香港段开通仪式上表示，高铁香港段的开通标志着香港正式加入国家2.5万公里高铁网络，踏入高铁新时代。

随着广深港高铁香港段的开通，香港西九龙站也正式投入使用。香港铁路有限公司常务总监金泽培表示，广深港高铁的建造和运营将助力粤港澳大湾区的未来发展。除了广深港高铁和将要开通的港珠澳大桥，未来还将继续改善香港交通环境，促进粤港澳大湾区不同地区间的联结，使整个地区的发展有序、高效、互补。（完）

责任编辑：张义凌