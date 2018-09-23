山东烟台市副市长聂作坤落马后 继任从东营调入

原标题：赵峰任烟台市副市长、市公安局局长 聂作坤被免职
经济日报-中国经济网烟台9月23日综合报道 据山东《烟台日报》消息，烟台市第十七届人民代表大会常务委员会第十四次会议于2018年9月21日决定任命：赵峰为烟台市副市长、市公安局局长；免去聂作坤的烟台市副市长、市公安局局长职务。
据中国经济网地方党政领导人物库资料显示，赵峰，1969年2月生，此前担任东营市副市长、市公安局局长。
8月31日，山东省纪委网站发布消息，聂作坤因严重违纪违法，接受山东省纪委省监委纪律审查和监察调查。
赵峰简历
赵峰，男，1969年2月生，汉族，山东枣庄人，中央党校研究生学历，1991年7月参加工作，1991年5月加入中国共产党。
1991年7月至1994年8月山东省公安厅治安处二科办事员；
1994年8月至1997年5月山东省公安厅治安处二科科员（1993年8月至1995年12月在中央党校本科班经济管理专业学习）；
1997年5月至2001年3月山东省公安厅治安警察总队四科副科长；
2001年3月至2004年4月山东省公安厅治安警察总队治安二队队长；
2004年4月至2005年10月山东省公安厅治安警察总队副总队长（2004年4月至2005年9月挂职梁山县公安局副局长）；
2005年10月至2011年9月山东省公安厅刑事侦查总队副总队长、一支队支队长（2005年9月至2008年7月在中央党校在职研究生班法学理论专业学习）；
2011年9月至2011年12月山东省公安厅刑事侦查总队副总队长；
2011年12月至2013年6月山东省公安厅有组织犯罪侦查总队副总队长（主持总队工作）；
2013年6月至2015年8月山东省公安厅有组织犯罪侦查总队总队长；
2015年8月至2016年11月东营市公安局党委副书记、政委；
2016年11月至2017年3月东营市公安局局长、党委书记、督察长；
2017年3月至2018年9月东营市政府副市长、党组成员，市公安局局长、党委书记、督察长。
2018年9月至今，烟台市副市长、市公安局局长。
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