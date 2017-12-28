他藏身孤岛30年 靠磅秤和算盘造中国第一艘核潜艇

原标题：藏身孤岛30年 他靠磅秤和算盘造出中国第一艘核潜艇

央视网消息：在惊涛骇浪的孤岛，他埋下头，甘心做沉默的砥柱；在一穷二白的年代，他挺起胸，成为国家最大的财富；他靠磅秤和算盘造出中国第一艘核潜艇，让窥伺中国的豺狼不敢轻举妄动；他就是黄旭华，鼎鼎大名的中国“核潜艇之父”。

“苦干惊天动地事 甘做隐姓埋名人”，黄旭华用这14个字来总结自己的人生。在他的身上究竟有着怎样的“赫赫无名”的传奇故事呢？

“我不学医了，我要科技报国，我要学航空，学造船。”

小时候，黄旭华想的不过是继承父母的志愿，当一名好医生，治病救人、救死扶伤。抗日战争爆发后，为了安心读书，他徒步走了四天山路，脚都起了血泡，到了广西桂林，然而想象中的净土并不存在。

坎坷的求学经历坚定了黄旭华科技报国的决心。

“想轰炸就轰炸，因为我们国家太弱了！”黄旭华说，“我不想学医了，我要学航空、学造船，我要科学救国！”

于是，在1945年，黄旭华考入国立交通大学（今上海交通大学）造船系，开始了学术成长的起步。

1950年4月，黄旭华入党转正。汇报思想时，他用这样的一段话表明心志：如果革命需要我一次把血流光，我可以一次流光自己的血；如果革命需要我一滴一滴地把血流光，我就一滴一滴地流光。

黄旭华（右）在观察某新型核潜艇（1988年4月21日摄）。 新华社发

“一生属于核潜艇、属于祖国，无怨无悔！”

1958年夏天，34岁的黄旭华接到前往北京出差的紧急任务后，他匆匆出门了，没有带任何行李，后来才被告知他被选中参与核潜艇研制。为了保密，黄旭华就在家人的生活里消失了，他去了辽宁省的葫芦岛，开始了长达30年的“无名”岁月。

当时的中国不仅国内经济基础薄弱，而且遭受国外势力严密的技术封锁，要独立研发核潜艇谈何容易。

没有知识只能从头开始学。由于当时相关资料很少，很多要靠国外的相关报道来获得。幸运的是， 有人从国外带回两个美国“华盛顿号”核潜艇的玩具模型，黄旭华他们如获至宝。通过拆解，他们兴奋地发现，玩具里密密麻麻的设备与他们构思的核潜艇图纸基本一样。

说干就干，他们用算盘和计算尺去计算核潜艇上的大量数据。“比如，核潜艇的稳定性至关重要，太重容易下沉，太轻潜不下去，重心斜了容易侧翻，必须精确计算。”黄旭华说。

核潜艇上的设备、管线数以万计，黄旭华要求个个过秤，几年来每次称重都是“斤斤计较”。最终，数千吨的核潜艇在下水后的试潜、定重测试值与设计值毫无二致。

就这样，在没有外援、没有计算机的情况下，黄旭华带领团队用算盘和计算尺演算出成千上万个数据，成功造出我国第一艘核潜艇，比美国第一艘核潜艇的研究时间缩短近两年，使中国成为全球第五个拥有核潜艇的国家，圆满地完成了党和国家交待的艰巨使命。

404艇深潜试验胜利归来留影

“我是总设计师，要为全艇人员负责”

新型号的潜水艇在研制最后阶段，交付海军使用之前，都必须进行极限深度的深潜试验。

深潜试验，是一个风险性很大，考验性的试验。一张扑克牌大小要承受一吨多海水压力，任何一条焊缝，任何一条管道，任何一个阀门，若承受不起海水压力，都会造成艇废人亡。美国有一条王牌核潜艇，叫做长尾鲨号，1963年在做一次深潜试验的时候，还不到两百米就沉没海底了，160个官兵没有一个生还。试验之前，艇员心理包袱很重，有人给家里留了遗书，有人唱起了《血染的风采》。总设计师黄旭华意识到了这种情绪的影响，他说道，“我跟你们一道下去！我是总师，我不仅仅要为这条艇负责，而更重要的是要为艇上170个乘试人员的生命安全负责。”

就这样，时年62岁的黄旭华随着核潜艇下潜至水下300米，在这一深度，一张扑克牌大小的核潜艇艇壳要承受1.5吨的压力，黄旭华指挥试验人员记录各项有关数据，并获得成功，成为世界上核潜艇总设计师亲自下水做深潜试验的第一人。

“试问大海碧波，何谓以身许国？青丝化作白发，依旧铁马冰河。磊落平生无限爱，尽付无言高歌！”这是闫肃为黄旭华写的词。如今，已经93岁高龄的黄旭华了，还没有退休，依旧每天上午坚持工作半天。他说，“要为党和国家流尽最后一滴血！”

责任编辑：张岩