中国戏曲学院2018年首次增设文化产业管理专业

发布会现场 （人民网陈灿摄）
人民网北京1月3日电（陈灿） “学院2018年将首次增设了文化产业管理专业。”中国戏曲学院副院长冉常建在今天召开的2018年本科招生推介会上表示。
据了解，中国戏曲学院今年戏曲类专业继续执行免学费政策。此外，为了满足北方昆曲剧院、北京演艺集团的人才需求，将招收昆曲班和北京曲剧班。学院将对昆曲实行免学费政策，聘请北昆、南昆的名师名家进行授课。
2018年，中国戏曲学院面向全国计划招收本科生530人，所有艺术类专业无分省计划，文理兼招。文化产业管理专业属于普通类专业，只招文科生。本科招生计划较去年增加了15名。多个招考方向继续执行免学费政策，包括京剧表演、京剧器乐、昆曲表演、昆曲器乐、多剧种表演、多剧种器乐、戏曲作曲等招考方向。
在考试时间方面，京剧系的京剧表演、京剧器乐，音乐系的戏曲作曲、音乐制作、民族器乐、音乐学、音响艺术设计等招考方向全部由三试变为两试。
此外，学院还首次增设了文化产业管理专业。
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