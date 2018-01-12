原标题：京津冀晋鲁豫12日至17日重污染 北京启动橙色预警

新华社北京1月12日电（记者高敬）受不利气象条件影响，1月12日至17日，京津冀及周边地区将出现一次区域性重污染天气过程。

记者从环保部了解到，本次重污染过程从太行山及燕山山前城市地区形成，污染范围不断扩展，程度逐渐增强，河北南部、山西南部、山东西部和河南北部相关城市污染较重、持续时间较长。

根据预测预报结果，预计1月13日至15日，京津冀中南部、山西南部、山东西部和河南北部地区将出现重度污染。其中15日，区域污染程度最重，北京、天津、石家庄、保定、邢台、邯郸、临汾、德州、郑州等城市PM2.5小时浓度峰值可能达到甚至超过250微克/立方米。16日，受东北高压影响，部分城市污染形势有所缓解，17日，气象条件再次转为不利，空气质量再次转差，18日，受西北冷空气过境影响，污染过程逐步缓解。

环保部有关负责人要求各地根据实际情况，分时启动重污染天气橙色预警，切实落实各项应急减排措施，缓解重污染天气影响，最大限度保障人民群众身体健康。环保部将加密空气质量预测预报会商，及时通报预测结果，指导各地开展应对工作。

这位负责人表示，环保部对派驻京津冀大气污染传输通道“2+26”城市的强化督查组、巡查组发出了应对重污染天气督查巡查2018第1号令。同时，将根据各地新修订的重污染天气应急减排清单，重点督查应急减排措施落实情况。国家大气污染防治攻关联合中心和“2+26”城市驻点专家组将持续开展重污染成因分析工作，并为地方“一厂一策”应急减排措施落实提供技术指导。

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