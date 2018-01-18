“桑吉”轮油污继续漂移 现黑色和银白色油污带

原标题：交通运输部继续全力组织处置“桑吉”轮碰撞燃爆事故后续工作
1月18日，交通运输部继续组织协调各方力量开展应急处置行动。17日上午，我海事空巡飞机空中监测到油污整体继续向北偏东方向漂移，11时许，现场船舶在沉船附近发现成片黑色油污带，在沉船东北方向发现银白色油污带。
目前，上海海上搜救中心继续协调12艘船舶在现场开展应急处置行动，“东海救117”载消油剂已经抵达现场。
下一步，交通运输系统相关单位将认真按照有关部署，继续做好难船处置、油污清除及事故调查等工作。
17日，国际海事组织秘书长林基泽先生致我驻英大使信函，对我国政府在极端恶劣天气和海况下开展的搜救行动表示赞赏，并对我方救援人员勇敢行为表示赞许。（央视记者 唐颖）
新浪新闻公众号
更多猛料！欢迎扫描左方二维码关注新浪新闻官方微信（xinlang-xinwen）
推荐新闻
- 【 新闻 】 实属罕见 这位省政协主席跨省平调
- 【 军事 】 我军苦练新战术 可齐射千枚导弹反航母
- 【 财经 】 宰客风波背后：雪乡内外居民收入差10...
- 【 体育 】 专家团展望骑勇大战:第一人之争暗潮涌...
- 【 娱乐 】 巴西女模Bruna不承认与陈伟霆恋情
- 【 科技 】 媒体：朋友圈就是网络秀场 不算隐私
- 【 教育 】 大学百余师生“快闪”送别退休教师
新浪新闻意见反馈留言板 400-690-0000 欢迎批评指正
违法和不良信息举报电话：010-62675637
举报邮箱：jubao@vip.sina.com
Copyright © 1996-2018 SINA Corporation
All Rights Reserved 新浪公司 版权所有