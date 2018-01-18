“桑吉”轮油污继续漂移 现黑色和银白色油污带

原标题：交通运输部继续全力组织处置“桑吉”轮碰撞燃爆事故后续工作

1月18日，交通运输部继续组织协调各方力量开展应急处置行动。17日上午，我海事空巡飞机空中监测到油污整体继续向北偏东方向漂移，11时许，现场船舶在沉船附近发现成片黑色油污带，在沉船东北方向发现银白色油污带。

目前，上海海上搜救中心继续协调12艘船舶在现场开展应急处置行动，“东海救117”载消油剂已经抵达现场。

下一步，交通运输系统相关单位将认真按照有关部署，继续做好难船处置、油污清除及事故调查等工作。

17日，国际海事组织秘书长林基泽先生致我驻英大使信函，对我国政府在极端恶劣天气和海况下开展的搜救行动表示赞赏，并对我方救援人员勇敢行为表示赞许。（央视记者 唐颖）

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