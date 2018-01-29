长沙大雪致幼儿园屋顶钢架棚被压垮(图)

原标题：长沙大雪致一幼儿园屋顶钢架棚被压垮 未造成人员伤亡
记者从湖南长沙县县委宣传部了解到，2018年1月28日凌晨，长沙连续降雪导致一民办幼儿园屋顶钢架棚被压垮。长沙县教育局、属地镇街第一时间赶到现场进行紧急处置，未造成人员伤亡。经核实，按此前长沙县教育局统一部署，该园已于1月25日放假。
据悉，垮塌钢架棚面积约1000平米，从2017年下半年开始，该钢棚一直处于闲置状态，园方正在组织拆除。（央视记者 焦健）
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