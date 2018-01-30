四川自贡电动车店发生火灾4人遇难 2名为未成年人

原标题：四川自贡一电动车店发生火灾致4人遇难 原因正在调查

1月30日凌晨3点38分，四川自贡大安区凤凰乡马吃水路238号店铺（林家电动车专卖店）发生一起火灾，导致4人死亡，其中两名为未成年人。

据自贡市大安区发布的情况报告，今天凌晨3点38分，大安区消防大队接火警前往林家电动车专卖店，火势于3点58分得到控制，随后在现场搜索出4名人员（林某，男，32岁；赵某某，女，31岁；林某某，男，10岁；林某某，男，8岁；四人均为贡井区龙潭镇旭江村1组村民），经120急救中心确认4人已经死亡，现死者遗体已转移至市殡仪馆存放。

事件发生后，当地相关部门负责人立即到达事件现场，成立救援组、医疗救助组、群众工作组、原因调查组，有序开展处置工作。目前，死者家属已到达现场，善后处置及其他各项工作正在有序开展。自贡市公安消防支队已经封闭火灾现场，四川省消防总队正在现场进行勘测，查找原因。据了解，当地还将尽快召开区安全生产工作会，开展全区安全生产大检查。（央视记者 杨妮 信鹏）

责任编辑：刘光博