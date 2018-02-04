国家将制定一项重磅计划 与所有人生活有关

环保部部长李干杰在昨日闭幕的2018年全国环保工作会议上表示，国家将制定打赢蓝天保卫战三年作战计划，确保大气污染治理在2020年取得更大成效。截至目前，冬季大气污染治理效果好，对散煤和“散乱污”企业的治理功不可没，2018年，北方地区将完成更多的煤改气、煤改电工作。

△北京供暖煤改电供暖基站及管道

我国空气污染情况依然严峻

李干杰表示，《大气污染防治行动计划》发布实施5年来，第一阶段全国空气质量改善目标目前已经全面实现。但总体来看，我国空气污染情况依然严峻。

2018年，国家将制定打赢蓝天保卫战三年作战计划，重点治理区域是京津冀及周边、长三角、汾渭平原，将加快产业结构、能源结构和运输结构调整，狠抓秋冬季重污染天气应对。争取到2018年PM2.5未达标的地级及以上城市平均浓度同比下降2%，2020年，全国地级及以上城市优良天数比例达到80%。

△北京空气质量好转 “最美”夕阳频现

为达到目标，环保部将完善环保督察体系，继续推进省级以下环保机构垂直管理制度改革，将环境治理的压力和责任进行有效传导。

2017年煤改气致个别地区未按时供暖

李干杰表示，截至目前，冬季大气污染治理效果好，散煤和“散乱污”企业的治理功不可没。今年环保部将继续推进北方地区清洁取暖工程，并积极确保涉及的民众不受冻。

据介绍，2017年全国共完成煤改气、煤改电578万户，其中仅京津冀及周边地区28个城市就完成394万户。推进清洁能源改造，气源和电源的保障是基础。2017年个别地区在推进改造过程中，在气源、电源的统筹，价格的管理方面存在问题，造成个别地区无法按时供暖，影响较为恶劣。

“我们派了2367人，花了6天时间，到28个城市的25220个村，入村入户来核查，从开始供暖到现在，有1200多个村受到影响，给人们的印象极为不好，从这个意义上来讲绝非小事。”

——环保部部长李干杰

散煤替代将继续 确保百姓温暖过冬

2018年北方地区清洁能源改造工作预计将完成煤改气、煤改电400万户，加快淘汰10蒸吨及以下燃煤小锅炉，全面启动城市建成区35蒸吨及以下燃煤锅炉淘汰工作，并把确保民众温暖过冬作为推进改造的前提条件。

△资料图

李干杰表示，气源总体来说是充足的，是完全可以做到压非保民的。只要接到举报，就会第一时间派人去，确保老百姓不要受冻。

将开展首轮中央环保督察整改情况“回头看”

截至2017年底，我国已对全国31个省（区、市）完成了中央环保督察全覆盖，受理群众信访举报13.5万余件，推动解决群众身边环境问题8万余个。李干杰表示，将继续开展各类专项督察，推进环保督察制度化建设。

“今年我们不会有综合性的督察，但专项的机动式督察，针对重点领域、重点行业，甚至是一些重点部门和单位的督察是非常有必要的。计划在京津冀及周边地区“2+26”个城市开展专项督察。”

——环保部部长李干杰

据介绍，今年环保部将开展第一轮中央环保督察整改情况“回头看”。针对污染防治攻坚战的关键领域，组织开展机动式、点穴式专项督察。全面开展省级环保督察，基本实现地市级城市督察全覆盖，推进环境保护督察完善化制度化。

责任编辑：刘德宾 SN222