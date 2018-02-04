海南文昌一餐厅突发爆炸 致2人遇难

2月3日上午，文昌市文城镇一家处于试营业期间餐厅的自制烤炉发生爆炸，2人不幸遇难。目前，事故调查和善后处置工作已经展开。据悉，遇难2人均为该餐厅烧烤师傅，事发时正在厨房调试自制烤炉。目前，文昌市相关单位已开展排查、治理安全生产隐患工作。（央视记者 毛鑫 马力 魏安）

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