四川雅江县森林火灾现场:大风致过火面积达66公顷

原标题：四川雅江县森林火灾现场大风致过火面积达66公顷

国家森林防火指挥部最新发布，2月16日17时30分，发生在四川省雅江县恶古乡马益西村的森林火灾，因17日下午突起大风，火场过火面积达66公顷，无人员伤亡。火场周边恶古村群众78人、牙根村群众79人尚未受到威胁，已做好随时撤离准备。

目前，火场共投入1580人（其中森警279人，专业、半专业队382人）和1架卡-32直升机采取接力水泵、直升机吊桶和开设隔离带相结合的方式全力扑救。国家森防指办公室已紧急启动国家森林火灾应急预案IV级响应，强化值班调度，并派出工作组赶赴一线协调指导火灾扑救工作。同时，增调3架卡-32直升机，分别从云南保山、玉溪和四川九寨基地赶往火场支援。

近期，我国西南、华东、华北等地森林火险等级持续偏高，加之春节期间上坟烧纸等野外用火和进入林区旅游人员增多，森林火灾时有发生。国家森防指办公室提醒民众，要切实增强防火意识，提倡以鲜花祭祀代替上坟烧纸，减少燃放烟花爆竹；进入林区旅游不要随意用火和吸烟，避免引发森林火灾。（央视记者 施韶宇）

责任编辑：张岩