两人抗战遗址前拍日军装照被拘 警方公布抓捕画面

原标题：抗战遗址拍日本军服照被拘留 警方公布抓捕画面

2月20日，有网友在新浪微博曝光“两名男子在南京抗日碉堡遗址前身穿仿制二战日本军服”的照片，引起广大网友的强烈愤慨和严厉谴责。

南京警方高度重视，迅速开展调查，于22日晚分别在四川达州、江苏句容将涉案违法行为人唐某、宗某抓获。目前，警方依法对涉案违法行为人唐某、宗某分别予以行政拘留15日。

1937年12月，日军计划以东、南、北三路人马合围南京，因此位处南京正东面，侧扼通往中山门要路的邵家山，便成为了南京的最后一道防线。

邵家山上修筑了大大小小数百个碉堡。全部采用钢筋水泥浇筑而成，朝东的一面均开设数个大的射击孔。

西山保卫战自12月 11日至12月 12日整整激战两天，守军应为教导总队步兵第一团，团长秦士铨，该团在战斗中牺牲达到2000人。

（看看新闻Knews记者：胡苏青 编辑：施荔）

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