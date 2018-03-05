原标题：4日迎学生返程客流高峰 广铁发送旅客156万人次
新华社广州3月4日电（记者李雄鹰）记者从广铁集团获悉，4日广铁迎来节后学生客流返程高峰，发送旅客156万人次，主要去往长沙、广州、北京等方向。
据铁路部门介绍，3月3日、4日随着周末客流的上扬，与返程学生流、务工流高度叠加，进一步推高客流量，广铁客流再次攀升至150万人次以上高位。预计自3月6日起，此波客流高峰将平稳度过，广铁各大火车站客流也将大幅回落。
为应对学生客流高峰，广铁除加开列车外，也在各大车站进出站通道和站台，加强旅客引导和乘降组织，在各重点客运站的天桥、地道等关键部位，增派人员引导和监控，确保旅客出行安全。
铁路部门提示，学生旅客购票、乘车请携带好本人身份证、学生证等相关证件。此外，由于火车站取票旅客较多，学生旅客最好提前到站取票。
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