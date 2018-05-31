副县长辞官当5A级景区掌门 死后景区破产欠3.5亿

原标题：河南一副县长辞官当5A级景区掌门 去世后景区破产

5A级景区龙潭大峡谷，正面临经营上的大麻烦。

去年7月，洛阳龙潭大峡谷景区因不能偿还到期债务，该景区所属的洛阳万山湖旅游有限公司被当地法院裁定受理进入破产程序。

洛阳荆紫仙山旅游开发有限公司（荆紫仙山景区）与洛阳万山湖旅游有限公司（龙潭大峡谷景区）关联度高，于2017年11月合并破产，进入破产程序，下一步拟转入重整程序。

近日，上述两公司（景区）发布招商公告，面向社会公开招募投资人。

消息一出，舆论哗然。人们在惋惜的同时不禁产生疑问，如此知名的景区为何走向破产境地？背后发生了什么？破产后景区是否正常开放？未来将何去何从？河南商报记者近日走访多方进行调查。

现状

龙潭大峡谷门票一项年收入约7650万元

龙潭大峡谷景区位于洛阳市新安县北部山区，峡谷全长5.5千米，平均宽度10余米，最窄处不足1米，有“水往高处流、石上檀、石上天书”等著名景点，有“中国嶂谷第一峡”“峡谷绝品”等称号，同时也是新安县唯一的5A级景区。

据工商信息显示，洛阳万山湖旅游有限公司（龙潭大峡谷景区）成立于1998年12月，注册资本2亿元。其中，董事长陈建林（已故）持有66.41%股份，洛阳荆紫仙山旅游开发有限公司持有25%股份，张勇、陈天喜等11人持有剩余8.59%股份。

龙潭大峡谷景区年均接待游客90余万人次，仅门票一项，景区年收入约为7650万元。

历程

副县长辞官靠民间借贷 打造出5A级景区

说起龙潭大峡谷景区，不得不提到一个关键人物——洛阳万山湖旅游有限公司董事长陈建林。

1998年至2005年，陈建林担任新安县副县长，有三年时间分管旅游。2005年8月，已到退居二线年龄的陈建林，被组织安排去县人大或政协工作，但他觉得“到那里发挥不了我的作用，但是搞旅游开发我相信自己还是能做好的”，便决定辞去公职搞旅游开发。

此后，陈建林接手洛阳万山湖旅游有限公司，担任公司董事长，后半生与龙潭大峡谷景区紧密联系在了一起。

龙潭大峡谷景区1998年成立之初，由公有制公司开发，初期新安只有一条路到景区，景区在门口建了两间小房子卖票，栈道也修得很不像样。

景区曾多次招商，但因为没有形成旅游市场，投资商不愿打基础，均以失败告终。后来，景区决定改制，一改就是5年时间。

陈建林曾称，在改制的5年间，因为产权不明晰，不能贷款，景区完全是靠民间借贷支撑。

陈建林接手后，便在民间筹措资金2000万元投入了景区开发建设。2006年，他又筹措到民间资金1000余万元。

他曾在接受媒体采访时称：“只要产品做成了，市场形成了，品牌形成了，肯定会让老百姓受益。”

隐患

快速发展的5A级景区

3年半背上72个案子

此后的龙潭大峡谷景区似乎走上了发展快车道。2005年景区被评为“国家地质公园”；2006年9月8日被联合国教科文组织正式评审为“世界地质公园”；2007年，被评为国家4A级景区；2008年初，景区又获得了国家开发银行4000万元的贷款支持。

2013年1月16日，陈建林站上了事业的巅峰，龙潭大峡谷景区被批准为国家5A级景区，风头一时无两。

据国家企业信用信息公示系统显示，2013年洛阳万山湖旅游有限公司资产总额为25397万元，2014年资产总额为57602.3万元，一年时间，资产总额增长了一倍多。

而在此后景区的宣传语中，“值得全世界每个人一看的峡谷”“世界上最美的峡谷”“中国最美的四十个景点之一”等宣传语出现在大小场合。

然而，在其傲人的旅游资源和繁荣的经营景象背后，却背负着巨额债务和大量官司。

据公开资料显示，2014年6月起至2017年年底，洛阳万山湖旅游有限公司涉案数量达72件，其中民事案件49件（承担被告身份39件）、执行案件21件、刑事案件1件、行政案件1件。

公司管理人办公室

5月24日，河南商报记者来到位于新安县的洛阳万山湖旅游有限公司管理人办公室，对景区破产一事进行采访。

洛阳万山湖旅游有限公司管理人办公室相关工作人员接受了河南商报记者的独家专访。

困境

一年支付利息5000多万 基本把门票收入全拿走了

即便是在获评5A级景区前后，危机也始终潜伏在龙潭大峡谷周围。

2012年，陈建林在接受媒体采访时说，“融资难”一直困扰着民营企业。在陈建林接手龙潭大峡谷的10年间，每年都背负着大量的高利贷，“最多时一年支付利息5000多万元，基本把门票收入全部拿走了。”

但陈建林没有停止发展扩张的步伐。2013年10月，他投资开发同样属于黛眉山世界地质公园范围的荆紫仙山景区。

巨额负债带来的负面影响逐渐显露。2014年，洛阳万山湖旅游有限公司开始涉及纠纷，并且涉案数量逐年变多。郑州市民王先生回忆说，自己2015年去该景区游玩，看到景区大门口停着2辆要债的车，不停广播讨债。

资料显示，公司曾因民间借贷纠纷被起诉13次，曾因合同纠纷被起诉19次，曾因企业借贷纠纷被起诉5次。公司共有20项失信信息，19项全部未履行，1项部分未履行。合计金额约1640万元。公司股东陈建林股权被法院冻结7笔。

陈建林的去世，成为压倒骆驼的最后一根稻草。知情人士向河南商报记者透露，“2017年陈建林去世，直接导致了景区情况的恶化。人在的时候，欠的债也有个主，人一去世，债主都慌了。”

河南商报记者联系了龙潭大峡谷景区，工作人员证实了陈建林去世的消息。

2017年7月，洛阳万山湖旅游有限公司被当地法院裁定受理进入破产程序。据公告显示，洛阳荆紫仙山旅游开发有限公司（即荆紫仙山景区）与洛阳万山湖旅游有限公司关联度高，于2017年11月合并破产，进入破产程序，下一步拟转入重整程序。目前，两公司（景区）面向社会公开招募投资人。

声音

因资本运作导致失败 对我省旅游界是种警示

龙潭大峡谷景区的破产引起了社会各界的讨论。河南商报记者采访了省旅游规划评审专家、河南财经政法大学旅游与会展学院教授张立生。

张立生说，“这个景区的经营是没有问题的。首先从资源来说，景区的峡谷资源在河南省是独一无二的。景观性质没问题，品牌也没问题，游客量也没问题，运营也没问题，就是资本导致的失败。旅游产业是长线投资，景区融资成本太高，回不了那么多钱，才导致的这个结果。这是河南景区中因为资本导致破产的一个经典案例。”

“资本既是旅游业的天使，又是旅游业的魔鬼。景区发展利用好资本就没问题，但是这个景区的旅游管理者对资本的运作不太了解，融资成本过高，又没有在短时间内把钱收回来，导致整个资金链断裂，最后破产。”张立生说。

事情发生以后，也引起了河南省旅游界的讨论。“这件事情对河南省旅游界的融资起到一个警示作用。同时，5A级景区因为资本导致的失败，在国内，应该是第一家。”张立生说。

对话

关于债务

目前有267家债权人

申报债务8亿多元

河南商报记者：洛阳万山湖旅游有限公司为何破产？

相关工作人员：因为景区资不抵债进入破产程序。龙潭大峡谷景区开发成功后，为了开发荆紫仙山景区，当时资金不足，开始民间借贷，把荆紫仙山开发出来之后，想着两个景区可以（互相促进）让景区更好地发展，但是借贷利息太高了。景区收入没有利息高，所以后期因为利息问题，导致很多人到景区（要账），影响正常营业，也造成一些不稳定因素。

加之景区的董事长2017年突然去世，因为这边（景区）的经营不规范，就进入破产程序。

河南商报记者：公司具体债务金额是多少？涉及债权人多少位？哪一类欠款最多？

相关工作人员：企业内部记账显示欠了3.5亿。

目前（管理人办公室）共接到267家债权人申报，申报金额总数为8亿多元。不过因为申报过程是动态的，因此这个数据也是变化的。因为有些债权人可能还不知道企业破产的消息，可能还会有人陆续来申报。昨天西安刚来了俩人来申报。

2017年11月6日召开了第一次债权人会议，债权种类分为三类：工程款、民间借贷、其他类。其中民间借贷类比较多。很多债权人是景区所在地的村民。

关于经营

景区委托旅游公司经营

已有十多家报名投资接盘

河南商报记者：近日，新安当地有关部门在媒体刊登了招商公告，面向社会招募投资人接盘。目前各项工作进展情况如何？

相关工作人员：债权审核结果正在审核中，还没出来。已经审核了247家，因为这个工作还未向法院报告，所以具体金额不便透露。

招商工作也正在进行，每天都有人咨询，已经有十几家填写了报名表。

河南商报记者：景区破产后，是否正常对游客开放？谁来管理企业的经营事务？

相关工作人员：景区破产后正常开放。鉴于景区是新安县唯一的5A级景区，也是新安县旅游的龙头企业，如果进入破产程序后停止经营，会对景区品牌造成不良影响，也不利于充分发挥债务人财产价值的最大化，不利于债权人利益的保护。

法院已许可在破产期间继续债务人的营业，由管理人管理企业的财务和营业事务。管理人在法院许可后委托新安县锦绣河山旅游开发有限公司对万山湖公司进行经营。

来源：河南商报

责任编辑：余鹏飞