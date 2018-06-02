云南宣威市主城区突降暴雨 致全城多处内涝(图)

6月2日凌晨0时许，宣威主城区突降暴雨，短短一个小时内，全城多处发生内涝，部分区域积水达到了2米，多处受灾点人员被困。强降雨一直持续到上午8时许。曲靖市宣威消防大队官兵接警后迅速出动前往救援。截止当日14时，大队共出动消防车11辆次，警力77人次，及时营救7名遇险人员，疏散被困群众55人。（央视记者 赵鹏）

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