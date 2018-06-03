西安长安区区长辞职 区内楼盘被曝摇号内定关系户

[西安长安区区长辞职 该区一楼盘被曝“买房摇号内定关系户” 35名公职人员曾“打招呼”]据西安市长安区政府网站5月30日通报，该区第十八届人民代表大会常务委员会第十三次会议2018年5月30日决定：接受王强同志辞去西安市长安区人民政府区长职务的请求，报区人民代表大会备案。
今天（6月2日）晚上，西安通报网传“南长安街壹号买房关系户”调查处理情况：35名公职人员曾“打招呼”，8人被免职，5人受到党内严重警告处分，8人受到记大过处分，14人受到记过处分，其中有6人同时被调整管理岗位。
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