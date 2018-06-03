两起大火威胁大兴安岭北部原始林区 Ⅲ级响应启动

原标题：两起大火威胁大兴安岭北部原始林区 Ⅲ级响应紧急启动

国家森林防火指挥部办公室今天发布消息，6月1日19时发生在内蒙古大兴安岭重点国有林管理局汗马自然保护区的森林火灾，目前已调集1330人（火场已有730人，其中森警100人）和8架直升机采取地空配合的方式全力扑救，另有250名森警集结到位，正在空投增援。由于火场地处北部原始林区，地形复杂，山高坡陡，地表植被茂密，火势蔓延迅速，从地表火演变为急进地表火、树冠火，扑救较为困难，过火面积已达千公顷。起火原因初判为雷击引发，无人员伤亡和重要设施损失。

6月2日10时发生在大兴安岭北部原始林区奇乾林业局阿巴河林场的森林火灾，目前火场已有660人（其中森警230人）全力扑救，另有710人正在增援途中。火场区域有国防公路和岔路，地面部队可以通过，但路途遥远，兵力到位需10小时左右，火场过火面积已达千公顷。起火原因初判为雷击引发，无人员伤亡和重要设施损失。

国家森林防火指挥部派出的工作组已在赶往火场途中，预计今日中午到达火场前线指挥部展开工作。国家森林防火指挥部办公室已紧急启动国家森林火灾应急预案Ⅲ级响应，派出第二梯队工作组赶赴一线协调指导火灾扑救工作，同时要求内蒙古自治区森林防火指挥部高度重视，周密组织，科学指挥，调集足够扑火力量，在确保扑火人员安全的前提下尽快控制火灾蔓延趋势。（央视记者 施韶宇）

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